Stars Sean ‚Diddy‘ Combs: Therapie nach Anklage

Bang Showbiz | 18.09.2024, 12:09 Uhr

Der 54-jährige Musikproduzent lässt sich behandeln, nachdem ihm verschiedene Sexverbrechen vorgeworfen wurden.

Sean ‚Diddy‘ Combs lässt sich aktuell in Haft behandeln.

Dem 54-jährigen Hiphop-Mogul wird von verschiedenen Personen vorgeworfen, sich des Menschenhandels, Betrugs sowie verschiedenen Sexverbrechen schuldig gemacht zu haben. Während der international erfolgreiche Rapper die Vorwürfe aus dem Gefängnis heraus dementiert, ist Diddy seit kurzem in Therapie. Wofür genau sich der ‚I’ll Be Missing You’-Interpret behandeln lässt, verrieten seine Vertreter jedoch bisher noch nicht. Bei seiner ersten Anhörung am gestrigen Dienstag (17. September) plädierte Combs derweil auf nicht schuldig.

Diddys Anwalt Marc Agnifilo sagte vor Gericht, dass sein Klient sich in „Behandlung und Therapie für Dinge befindet, für die er – rücksichtsvoll – Behandlung und Therapie benötigt, die er jetzt bekommt.“ Agnifilo fügte an: „Mr. Combs ist keine perfekte Person. Es gab Drogenmissbrauch, es gab toxische Beziehungen, die meiner Meinung nach von beiden Seiten aus toxisch waren, wie es in solchen Fällen oft ist.“ Dass Diddy „im reifen Alter von 54 Jahren“ Hilfe sucht, sollte dem Juristen zufolge Anerkennung erhalten. Und dass sein Mandant unschuldig ist, stehe laut Agnifilo außer Frage. „Wir glauben ihm von ganzem Herzen“, erklärte er der wartenden Menge vorm Gerichtsgebäude.