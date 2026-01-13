Stars Sean ‚Diddy‘ Combs verkauft mattschwarzen Privatjet Monate nach Verurteilung

Sean Diddy Combs - 2012 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2026, 11:00 Uhr

Sean 'Diddy' Combs verkauft mattschwarzen Privatjet Monate nach Verurteilung.

Sean „Diddy“ Combs soll Berichten zufolge seinen mattschwarzen Privatjet Monate nach seiner Verurteilung wegen prostitutionbezogener Straftaten verkauft haben.

Der 56-jährige Rap-Mogul verbüßt derzeit eine Haftstrafe von 50 Monaten, nachdem er im Juli 2025 in zwei Anklagepunkten wegen Beförderung zum Zweck der Prostitution schuldig gesprochen worden war. Nun heißt es, er habe sein Flugzeug vom Typ Gulfstream G550 veräußert. Wie ‚PEOPLE‘ berichtet, bestätigte ein Sprecher von Silver Air Private Jets – dem privaten Luftfahrtunternehmen, das zuvor für die Charterflüge des Jets zuständig war –, dass das Unternehmen das Flugzeug nach einem Eigentümerwechsel im Oktober 2025 nicht mehr betreut. Wie viel der Jet eingebracht hat, ist nicht bekannt. Vergleichbare Modelle werden online jedoch für Preise zwischen 15 und 20 Millionen US-Dollar angeboten.

Registereinträge der US-Luftfahrtbehörde FAA bestätigen, dass das Flugzeug, das zuvor der Firma LoveAir LLC des ‚I’ll Be Missing You‘-Künstlers gehörte, nicht mehr unter der Kennung N1969C registriert ist. Stattdessen trägt es nun das Kennzeichen T7-OKS, was darauf hindeutet, dass es inzwischen in San Marino registriert ist. Der Jet wurde 2015 gebaut, bietet Platz für bis zu 14 Passagiere und verfügt über ein mattschwarzes Äußeres, ein beigefarbenes Interieur sowie ein Entertainment-System.

Der achtwöchige Prozess gegen den Rapper im vergangenen Jahr endete zwar mit Freisprüchen in den Anklagepunkten Menschenhandel und organisierte Kriminalität, doch wurde er wegen prostitutionbezogener Delikte verurteilt. Combs soll derzeit am 4. Juni 2028 aus dem Gefängnis entlassen werden. Ein Sprecher des in Ungnade gefallenen Stars betonte, Combs nutze seine Zeit hinter Gittern, um seine Nüchternheit „ernsthaft“ anzugehen. Berichte, wonach Combs im Gefängnis beim Trinken von selbstgebrautem Alkohol erwischt worden sei, wies der Sprecher zurück und erklärte, sein Mandant konzentriere sich darauf, clean und nüchtern zu bleiben.