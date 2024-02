Film Sebastian Stan: Für seine Rolle in ‚A Different Man‘ trug er Gesichtsprothesen

Bang Showbiz | 19.02.2024, 12:00 Uhr

Sebastian Stan musste sich für seine Rolle in ‚A Different Man‘ den Herausforderungen des Tragens von Gesichtsprothesen stellen.

Der 41-jährige Schauspieler stellt in dem neuen Film Edward, einen aufstrebenden Schauspieler mit einer Gesichtsentstellung dar, der sich bei dem Versuch, ein neues Leben zu beginnen, einer rekonstruktiven Operation unterzieht und sich daraufhin an die Anforderungen des Tragens einer Prothesen gewöhnen muss.

Sebastian erklärte in einem Interview gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Man konnte dabei nur auf einem Auge sehen und sah nicht so schnell, dass jemand von der anderen Seite auf einen zukommt.“ Der Regisseur des Projekts, Aaron Schimberg, enthüllte, dass die Prothesen in der zweiten Hälfte des Films sogar einen Einfluss auf Stans Leistung gehabt hätten, nachdem Edward sich dem rekonstruktiven Eingriff unterzog. Der Regisseur verriet: „Auch wenn die Prothese physisch verschwunden wäre, dann wäre sie (geistig) immer noch für ihn da gewesen.“ Der Star erklärte: „Die Prothese war etwas, bei dem ich mir dachte, als ich das Drehbuch schrieb: ‚Irgendwann wird das irgendwie geklärt.‘ Aber wir sind noch drei Wochen von den Dreharbeiten entfernt und ich frage mich: ‚Was werden wir hier machen?'“ Der kommende Streifen zeigt, wie Edward von einem Schauspieler namens Oswald (Adam Pearson) besessen ist, der ihn in einer Produktion spielt, die auf seinem früheren Leben beruht, wobei Schimberg Schwierigkeiten hatte, die Prothese in den Film zu integrieren, bis ihm Stan einen Make-up-Künstler vorschlug.