Stars Sebastian Stan ist offenbar erstmals Vater geworden

Sebastian Stan and Annabelle Wallis - James Shaw/Avalon - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2026, 09:00 Uhr

Der Marvel-Star und seine Partnerin Annabelle Wallis haben ihr erstes gemeinsames Kind bekommen.

Sebastian Stan ist Berichten zufolge zum ersten Mal Vater geworden.

Der 43-jährige Schauspieler hat gemeinsam mit seiner Partnerin Annabelle Wallis (41) ein Baby bekommen. Wie ‚People‘ berichtet, hat sich das Paar nach der Geburt im vergangenen Monat dazu entschieden, die Details rund um seinen Nachwuchs privat zu halten. Das Magazin bestätigte die Geburt am Montag (3. August). Bei einem Spaziergang in New York hatten Sebastian und Annabelle im April erstmals öffentlich gezeigt, dass sie ein Kind erwarten. Dabei präsentierte Annabelle ihren Babybauch. Vertreter der Stars waren laut ‚People‘ zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Die Nachricht kommt in einer besonderen Phase von Sebastians Karriere. Für seine Rolle in ‚A Different Man‘ sowie seine gefeierte Darstellung von Donald Trump in ‚The Apprentice‘ erhielt der Schauspieler zuletzt viel Anerkennung und mehrere Auszeichnungen. Außerdem war er kürzlich im Marvel-Streifen ‚Thunderbolts‘ zu sehen. Seit mehr als einem Jahrzehnt verkörpert er im Marvel Cinematic Universe die Figur Bucky Barnes, besser bekannt als der Winter Soldier. Seinen ersten Auftritt in dieser Rolle hatte er in ‚Captain America: The Winter Soldier‘. Annabelle Wallis ist unterdessen vor allem durch ihre Rollen in ‚Peaky Blinders‘, ‚Die Tudors‘ und ‚Die Mumie‘ bekannt.

Anfang dieses Jahres sprach Sebastian erstmals öffentlich darüber, Vater zu werden, als er sich mit ‚Deadline‘ über seinen kommenden Film ‚Fjord‘ unterhielt. „Ich möchte ein guter Vater sein“, betonte er. Später im Interview ergänzte der Darsteller: „Ich spüre die Verantwortung, ein guter Vater zu sein. Ganz zu schweigen davon, ein guter Mensch. Ich bin 43 und habe das Gefühl, dass ich in vielerlei Hinsicht gerade erst anfange zu lernen. Das ist für mich einfach verrückt.“

Sebastian und Annabelle lösten erstmals 2022 Spekulationen über eine Beziehung aus, nachdem sie gemeinsam auf der Geburtstagsparty von Robert Pattinson gesehen wurden. Im Laufe des Jahres 2024 traten sie immer häufiger gemeinsam in der Öffentlichkeit auf – unter anderem bei der Premiere von ‚A Different Man‘ auf der Berlinale sowie auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes zur Premiere von ‚The Apprentice‘. Anfang dieses Jahres erwähnte Sebastian Annabelle öffentlich in seiner Dankesrede, nachdem er für ‚A Different Man‘ seinen ersten Golden Globe gewonnen hatte. „Annabelle, ich liebe dich“, verkündete er auf der Bühne.