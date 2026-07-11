Film Robert Pattinson erklärt, warum er so gerne Bösewichte spielt

Robert Pattinson - The Odyssey - London Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2026, 13:00 Uhr

Robert Pattinson erklärt, warum er so gerne Bösewichte spielt.

Robert Pattinson liebt es, mit Schurkenrollen die Erwartungen des Publikums zu unterlaufen.

Der 40-jährige Schauspieler genießt es, in Christopher Nolans ‚The Odyssey‘ den Antagonisten Antinoos zu spielen. Auch seine Rolle als gestaltwandelnder Scytale in ‚Dune: Part Three‘ habe ihn gereizt, weil er gern mit den Vorstellungen der Zuschauer spiele. Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin sagte er: „Ja, das macht mir Spaß. Ich liebe es, die Erwartungen der Menschen herunterzuschrauben. Das ist mein Lieblingsplatz. Weniger versprechen und mehr liefern, das ist mein Motto.“ Gleichzeitig betonte Pattinson, dass Antinoos seiner Meinung nach gar kein echter Bösewicht sei: „Ich finde nicht, dass er wirklich der Böse ist. Eigentlich ist es eine Liebesgeschichte. Penelope wartet nur darauf, dass Antinoos älter wird.“

Im Film wirbt Antinoos um Penelope (Anne Hathaway), während ihr Ehemann Odysseus (Matt Damon) jahrelang als verschollen gilt. Pattinson verriet außerdem, dass er jeder Figur eine kleine Eigenheit verleihe, um sich besser mit der Rolle identifizieren zu können: „In jedem Film suche ich mir irgendeine kleine Marotte aus. Ich versuche gerade, mich zu erinnern, was es diesmal war. Ich weiß nur noch, dass ich etwas gemacht habe, das viele Leute ziemlich seltsam fanden, aber ich weiß nicht mehr genau, was.“

Sowohl in ‚The Odyssey‘ als auch in ‚Dune: Part Three‘ steht Pattinson gemeinsam mit Zendaya vor der Kamera, mit der er bereits für ‚The Drama‘ gearbeitet hat. Allerdings erkannte er seine Kollegin am Set von ‚The Odyssey‘ zunächst gar nicht: „Ich wusste gar nicht, dass sie an diesem Tag gedreht hat. Es war total verrückt. Wir waren so weit voneinander entfernt, dass ich sie nicht einmal erkannt und nicht einmal Hallo gesagt habe.“

Vor Kurzem zog Pattinson außerdem einen überraschenden Vergleich zwischen ‚The Odyssey‘ und der ‚Twilight‘-Saga, mit der er weltberühmt wurde. Über seine Rolle sagte er gegenüber ‚MTV UK‘: „Ich glaube, die Zuschauer werden auf seiner Seite sein. Ich vergleiche ihn ständig mit Jacob aus ‚Twilight‘. In ‚The Odyssey‘ geht es doch darum, dass Penelope sich nicht zwischen zwei Männern entscheiden kann. Ich versuche ihr einfach zu helfen. Nach dem Motto: ‚Ist doch okay, er ist tot. Komm darüber hinweg.'“