Stars Donald Trump bei WM-Finale 2026 von Fans ausgebuht

Gianni Infantino and Donald Trump present World Cup to Spain - Getty - July 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2026, 10:00 Uhr

Donald Trump wurde beim WM-Finale 2026 von Fans ausgebuht.

Donald Trump ist beim Finale der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 von Fans ausgebuht worden.

Der Präsident der Vereinigten Staaten betrat gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino das Podium, um nach Spaniens 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Argentinien den WM-Pokal zu überreichen. Als die beiden Männer am Sonntag (19. Juli) das Spielfeld des MetLife Stadiums betraten, waren deutlich Buhrufe und Pfiffe aus dem Publikum zu hören. Trotz der Reaktionen winkte Trump den Zuschauern auf den Rängen zu. Kurz bevor Spanien den begehrten Pokal in die Höhe stemmte, war zu sehen, wie Infantino versuchte, den US-Präsidenten zur Seite zu bitten, damit die Mannschaft ungestört feiern konnte.

Vor dem Anpfiff erklärte Trump im Gespräch mit ‚Fox News‘, er habe Infantino ursprünglich gesagt, die USA seien „kein Fußballland“, als die Idee einer Weltmeisterschaft dort erstmals vorgestellt worden sei. Er ergänzte jedoch: „Es stellt sich heraus, dass wir doch ein Fußballland sind.“ Trump fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass es jemals etwas Vergleichbares gegeben hat wie diese Weltmeisterschaft. Es war wunderschön anzusehen.“

Bereits zuvor hatte Trump während des Turniers für Aufmerksamkeit gesorgt, als er erklärte, er habe Infantino angerufen und ihn gebeten, eine Rote Karte sowie die Sperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun „zu überprüfen“. Dadurch konnte Balogun schließlich doch im Achtelfinale gegen Belgien spielen. Die USA verloren die Partie dennoch mit 1:4. Anschließend schienen belgische Spieler Trumps Tanzbewegungen aus seinem Präsidentschaftswahlkampf 2024 nachzuahmen. Bereits im Dezember 2025 hatte die FIFA Kontroversen ausgelöst, als sie Trump wenige Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft ihren ersten Friedenspreis verlieh.