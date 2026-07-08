Film Robert Pattinson vergleicht ‚The Odyssey‘ mit ‚Twilight‘

Robert Pattinson at The Odyssey Premiere London July 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2026, 09:15 Uhr

Robert Pattinson vergleicht 'The Odyssey' mit 'Twilight'.

Robert Pattinson hat seine Rolle in ‚The Odyssey‘ mit der Figur Jacob aus ‚Twilight‘ verglichen.

Der 40-jährige Schauspieler spielt Antinoos in Sir Christopher Nolans kommendem Blockbuster und zieht dabei Parallelen zwischen dem epischen Abenteuer, das Odysseus (Matt Damon) auf seiner zehnjährigen, von zahlreichen Prüfungen geprägten Heimreise zu seiner Frau Penelope (Anne Hathaway) und seinem Sohn Telemachos (Tom Holland) nach dem Trojanischen Krieg begleitet, und der Vampirfilmreihe, die ihn weltweit berühmt machte. Über seine Rolle sagte Robert, der in den ‚Twilight‘-Filmen den Vampir Edward Cullen spielte, während Taylor Lautner dessen Liebesrivalen Jacob Black verkörperte, gegenüber MTV UK: „Ich glaube, die Zuschauer werden auf seiner Seite sein. Ich vergleiche das ständig: Es ist irgendwie wie Jacob in ‚Twilight‘.“ Worum es laut Robert in ‚The Odyssey‘ geht: „Penelope kann sich einfach nicht zwischen den beiden Männern entscheiden, und ich versuche nur, ihr bei dieser Entscheidung zu helfen. Es ist so nach dem Motto: ‚Ist doch okay. Er ist tot, komm darüber hinweg.'“

‚The Odyssey‘ ist der erste Film überhaupt, der vollständig mit IMAX-Filmkameras gedreht wurde. Robert gab kürzlich zu, dass er sich zunächst an die Größe der Kameras gewöhnen musste. In einem IMAX-Behind-the-Scenes-Video, das auf dem X-Account von IMAX veröffentlicht wurde, sagte er: „Es fühlt sich an, als würde man eine Szene mit einem SUV drehen. Allein wegen der Größe der Kamera denkt man, dass sich das Gerät langsamer bewegen müsste. Tatsächlich bewegt sie sich aber schneller, als wenn man mit einem iPhone filmen würde.“

Regisseur Christopher Nolan erklärte, es sei ein lang gehegter Traum gewesen, einen kompletten Film mit IMAX-Kameras zu drehen. Er sagte: „Für mich war es seit meinem 16. Lebensjahr ein Traum, einen gesamten Film im IMAX-Format zu drehen. Das Einzige, was uns immer davon abgehalten hat, war der Ton. Es ist ein lang gehegter Traum, der nun endlich Wirklichkeit wird.“ Nolan beschrieb ‚The Odyssey‘ kürzlich außerdem als „einen Albtraum zu drehen, aber im bestmöglichen Sinne“. Der 55-jährige Filmemacher bringt Homers berühmtes altgriechisches Epos auf die Kinoleinwand.