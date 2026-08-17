Stars Seit 25 Jahren glücklich: Sonja Zietlow und ihr Mann verraten ihr Liebesgeheimnis

Sonja Zietlow - Feb 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2026, 14:00 Uhr

Die Dschungelcamp-Moderatorin gab ihrem Mann im November 2002 das Jawort.

Sonja Zietlow und Jens Oliver Haas sind seit 25 Jahren ein Paar – das ist ihr Liebesgeheimnis.

In einem gemeinsamen Interview mit RTL verrieten die Dschungelcamp-Moderatorin und der Fernsehautor, was ihre langjährige Beziehung zusammenhält. Kennengelernt hatten sich die beiden bei der RTL-Show ‚Der Schwächste fliegt‘. Zietlow stand damals vor der Kamera, Haas arbeitete als Autor hinter den Kulissen. Nur drei Monate später machte er ihr einen Heiratsantrag – im Treppenhaus. Haas erklärte rückblickend: „Mir war sofort klar: Ich will diese Frau heiraten.“ Zietlow wiederum gestand, sie sei damals „total verliebt“ gewesen.

Im November 2002 gaben sich die beiden das Jawort. Auch beruflich machen sie immer noch gemeinsame Sache. Haas schreibt unter anderem die Moderation für das Dschungelcamp sowie Texte für die RTL-Show ‚Die Verräter‘. Im Alltag verbringt das Paar viel Zeit miteinander und macht gemeinsam Sport. Gleichzeitig geht jeder seinen eigenen Leidenschaften nach: Zietlow reitet, ihr Mann fährt Rad. Länger als drei Tage voneinander getrennt zu sein, fällt beiden nach eigener Aussage schwer.

Wie groß ihre Gefühle noch immer sind, machte Haas mit einem überraschenden Geständnis deutlich: Wenn er seine Frau nach einigen Tagen am Flughafen abhole, bekomme er auch nach 25 Jahren noch „Schwitzehändchen“. Im Alltag komme es jedoch auch zu kleinen Konflikten. Haas stört sich etwa an Zietlows Organisationseifer, während sie seine benutzte Kaffeetasse in der Spüle nicht besonders schätzt. Diese Kleinigkeiten tun ihrem Liebesglück jedoch keinen Abbruch.

2027 feiern Zietlow und Haas ihre Silberhochzeit. Doch auf besondere Anlässe wollen sie nicht warten: Die Moderatorin betonte, dass sie sich unabhängig von Hochzeitstagen und Jubiläen immer wieder schöne Dinge gönnen – etwa Reisen, Feiern oder gemeinsame Zeit mit Freunden auf Mallorca. „Wir leben einfach das Leben dann, wenn es ist“, erklärte sie.