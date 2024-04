Am Broadway Seltener Anblick: Angelina Jolie zeigt sich mit Tochter Vivienne

Vivienne (links) mit Justin Levine und ihrer Mutter Angelina Jolie bei der Broadway-Premiere. (hub/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 07:56 Uhr

Unterstützung für den Hollywood-Star: Angelina Jolie und ihre Tochter Vivienne sind gemeinsam über den roten Teppich der Broadway-Premiere von "The Outsiders" gelaufen.

Angelina Jolie (48) hat bei der Broadway-Premiere des Musicals "The Outsiders" am Donnerstagabend (11. April) einen seltenen Red-Carpet-Auftritt mit ihrer Tochter Vivienne (15) hingelegt. Die Oscarpreisträgerin zeigte sich dabei in einem schimmernden, goldfarbenen Kleid, das bis auf den roten Teppich reichte. Darüber trug die 48-Jährige einen Umhang in hellem Braun.

Video News

Ihre Haare trug Jolie offen und zu sanften Wellen frisiert. Mit leuchtend rotem Lippenstift setzte sie ein farbliches Highlight. Tochter Vivienne präsentierte einen eleganten blauen Overall, als sie sich in New York zu den Darstellern des Musicals und ihrer Mutter auf den roten Teppich gesellte.

Angelina Jolie ist die Produzentin des Musicals

Angelina Jolie verkündete laut "People"-Magazin im August 2023, dass sie als Produzentin an dem neuen Musical "The Outsiders" mitarbeiten werde. Damals verriet sie demnach auch, dass Vivienne als ehrenamtliche Assistentin an der Produktion mitwirkt.

Die Schauspielerin erzählte "People" nun bei der Premiere des Stücks zudem, dass ihre Tochter Vivienne der größte Theater-Fan in der Familie sei. Auch Justin Levine, der Autor von "The Outsiders", fügte hinzu: "Definitiv Viv." Jolie ergänzte: "Sie ist eine wirklich harte Assistentin", von der sie auch mal einen Rüffel kassiere. "Sie nimmt es sehr, sehr ernst."

Angelina Jolie hat mit Brad Pitt sechs Kinder

Angelina Jolie hat zusammen mit ihrem Ex-Mann, Hollywood-Star Brad Pitt (60), sechs Kinder: Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (17) und die Zwillinge Knox (15) und Vivienne. Die beiden Schauspieler wurden am Rande der Dreharbeiten zum Film "Mr. und Mrs. Smith" (2005) ein Paar. 2012 verlobten sie sich, 2014 folgte die Hochzeit. Im September 2016 reichte Jolie die Scheidung ein. Seitdem soll das Ex-Paar in Rechtsstreitigkeiten verwickelt sein, die immer wieder Schlagzeilen machen.