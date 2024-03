Bei Ehrung für Lenny Kravitz Seltener Anblick: Channing Tatum und Zoë Kravitz mitten in Hollywood

Channing Tatum und seine Verlobte Zoë Kravitz bei der Hollywood-Walk-of-Fame-Zeremonie für Lenny Kravitz. (dr/spot)

SpotOn News | 13.03.2024, 07:57 Uhr

Seit 2021 sind sie ein Paar, seit gut einem Jahr verlobt. Und dennoch zeigen sich Channing Tatum und Zoë Kravitz so gut wie nie gemeinsam in der Öffentlichkeit. Für Lenny Kravitz machten die beiden jetzt aber eine Ausnahme.

Das Promi-Paar Channing Tatum (43) und Zoë Kravitz (35) zeigt sich so gut wie nie gemeinsam in der Öffentlichkeit. Für eine ziemlich wichtige Person in ihrem Leben machten die beiden jetzt aber eine Ausnahme: Lenny Kravitz (59) wurde am Dienstag auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame mit einem Stern geehrt, was sich sein Bald-Schwiegersohn und seine Tochter natürlich nicht entgehen ließen. Die beiden Verlobten nahmen direkt neben Lenny Kravitz Platz und erwiesen ihm so die Ehre.

Lenny Kravitz wurde als 2.774. Künstler auf dem Hollywood Boulevard ausgezeichnet. Neben Zoë Kravitz und Channing Tatum kam zur Zeremonie unter anderem auch Oscarpreisträger Denzel Washington (69). Tochter Kravitz hielt sogar eine kleine Rede und bezeichnete darin laut US-Medienberichten ihren Vater als "coolen Papa". Er inspiriere sie aufgrund seiner Lebensfreude und seiner großen Liebe für die Musik. Washington trat ebenso ans Mikrofon und sprach über seine jahrelange Freundschaft zu Lenny Kravitz. Die beiden seien seiner Meinung nach "wie Zwillingsbrüder", ohne sich jedoch irgendwie ähnlich zu sehen.

Channing Tatum und Zoë Kravitz sind seit Spätsommer 2021 zusammen

Tatum und Kravitz sind Gerüchten zufolge bereits seit September 2021 ein Paar. Ende 2021 bestätigten die beiden in Interviews ihre Beziehung, gaben jedoch bekannt, ihre Liebe abseits der Öffentlichkeit genießen zu wollen. Im Oktober 2023 spekulierten US-Medien, dass sich die beiden verlobt hätten. Kravitz wurde zuvor mit einem auffallenden Verlobungsring am Finger gesichtet, als sie gemeinsam mit Tatum eine Party verließ. Im Januar 2024 sprach Papa Lenny Kravitz in einem "People"-Interview über die Liebe zwischen seiner Tochter und dem Schauspieler. Er möge seinen Schwiegersohn in spe sehr. Als Paar hätten die beiden etwas von Natur aus Besonderes. Das sei für ihn schön, zu beobachten.

Für Tatum wäre es nicht die erste Ehe: 2009 heiratete er seine Schauspielkollegin Jenna Dewan (43), mit der er 2013 eine gemeinsame Tochter bekam. 2018 trennte sich das Ehepaar. Auch Zoë Kravitz war bereits einmal verheiratet. 2019 nahm sie ihren Schauspielkollegen Karl Glusman (36) zum Ehemann. 2020 tauchten erste Berichte auf, wonach Kravitz die Scheidung eingereicht habe. Die Ehe blieb kinderlos.