Ein Blick auf die Preise Netflix, Disney+, Prime Video: So teuer sind die Streaminganbieter Seit einigen Jahren drängen zahlreiche Streamingdienste auf den Markt. Ein einzelnes Abo reicht Serien- und Filmfans oftmals nicht, um auch all das anschauen zu können, was sie sehen möchten. Was kosten die Abos derzeit und wie teuer wären alle zusammen?