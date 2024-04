Zur Präsentation ihrer neuen Foundation Sexy im engen Kleid: Rihanna zeigt bei Event tiefes Dekolleté

Rihannas Kleid setzte beim Launch in Los Angeles ihr Dekolleté in Szene. (ae/spot)

SpotOn News | 27.04.2024, 16:15 Uhr

Sex sells, heißt es. Das Motto befolgt offenbar auch Rihanna - und hat für die Vorstellung eines neuen Produkts ihres Kosmetikunternehmens ein enges Kleid gewählt, das den Blick besonders auf ihr Dekolleté lenkte.

Rihanna (36) hat sich zum Launch einer neuen Foundation ihrer Marke Fenty Beauty passend in neutralen Tönen vor einer sandfarbenen Wand gezeigt: Zu ihren neuen blonden Haaren trug sie ein sandfarbenes Schlauchkleid. Die enge Robe gewährte tiefe Einblicke.

Bei der Werbeveranstaltung für das neueste Produkt ihres Unternehmens zeigte sich Rihanna am Freitagabend (26. April) sexy im engen Kleid mit Korsettoberteil und Midirock. Besonders betont wurde dabei das Dekolleté der zweifachen Mutter. Dazu kombinierte die Sängerin hautfarbene High Heels mit langen Schnürsenkeln, die sie um ihre Unterschenkel gewickelt hatte. Ihre Fußnägel hatte sie wie so oft weiß lackiert. Fenty Beauty stellte an dem Abend eine Foundation vor, die neu im Sortiment ist.

Video News

Eine Woche zuvor hatte Rihanna bei einer Launch-Party in London ihren neuen Look erstmals präsentiert. Mit blonden Haaren und XXL-Pony bewarb sie das neueste Werk ihrer Zusammenarbeit mit Puma: die Fenty x Puma Creeper Phatty Earth Tone Sneaker. Auch dafür passte sie ihr Styling und die Location dem Produkt an. Für die in natürlichen Farben gehaltenen Schuhe war der Veranstaltungsort Tobacco Dock in einen unterirdischen Garten verwandelt worden. Rihanna tarnte sich als Baum und trug einen grünen Ganzkörperanzug mit Ästen und Blättern. In einem zweiten Natur-Look wechselte Rihanna später zu einem blättrigen Oberteil und einer braunen Cargohose.

Jetzt will sie auch China erobern

Rihanna brachte im Jahr 2017 ihre Kosmetikmarke Fenty Beauty auf den Markt. Ein Großteil ihres geschätzten Nettovermögens von rund 1,4 Milliarden US-Dollar soll auf den Erfolg des Unternehmens zurückgehen. Und der Rubel soll noch fleißig weiterrollen: Im März kündigte Rihanna an, dass ihre Produkte ab 1. April auch in China erhältlich sind. Für den Star ist das ein wichtiger unternehmerischer Schachzug, da China mittlerweile nach den USA der zweitgrößte Schönheitsmarkt der Welt ist.

Im Ankündigungsvideo sagte Rihanna: "China hat eine so reiche Kultur, die mich schon immer inspiriert hat, und ich kann es kaum erwarten, Fenty Beauty mit euch allen zu teilen und eure einzigartige Schönheit zu feiern. Vielen Dank, dass ihr meinen Traum wahr gemacht habt, und ich kann es kaum erwarten, euch bald zu sehen."