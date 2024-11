Stars Shailene Woodley: Anruf von Laura Dern veränderte ihr Leben

Lee - New York Screening - Shailene Woodley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2024, 14:00 Uhr

Der Star sprach darüber, dass die Darstellerin ihr Leben „für immer verändert“ habe.

Shailene Woodley sprach darüber, dass Laura Dern ihr Leben „für immer verändert“ habe.

Die 32-jährige Schauspielerin erzählte, dass sie „erschöpft“ von Hollywood gewesen sei, als sie einen Anruf erhielt, in dem ihr eine Rolle in ,Big Little Lies‘ angeboten wurde, die sie jedoch zunächst ablehnte.

Woodleys zukünftiger Co-Star Der meldete sich bei ihr und bewegte sie jedoch dazu, es sich noch einmal zu überlegen. Shailene erzählte in einem Video-Interview gegenüber ,Vanity Fair‘: „Ich bekam einen Anruf, den ich niemals vergessen werde. Es war November oder Oktober 2015. Ich war damals echt krank und ich war überhaupt nicht erschöpft von der Schauspielerei oder der Kunst und dem Handwerk des Erzählens von Geschichten, aber ich war wirklich erschöpft von der Schauspielerei in Hollywood. Und ich bekam einen Anruf wegen ,Big Little Lies‘, da Jean-Marc Vallée, unser wunderbarer Schöpfer und Regisseur, der inzwischen verstorben ist, wollte, dass ich die Rolle der Jane spiele. Und ich wollte unbedingt mit ihm arbeiten, ich fand, dass er ein so unglaublicher Künstler und Filmemacher war.” Nachdem sie die Rolle zunächst abgelehnt hatte, erhielt Shailene einen Anruf von Laura, die zu ihr sagte, dass sie einen „riesigen Fehler“ machen würde, wenn sie die Rolle nicht annähme: „Ich bekam einen Tag vor meiner Abreise nach Indien einen Anruf von Laura – oder vielleicht war ich tatsächlich schon in Indien und hatte mein Handy noch nicht ausgeschaltet. Und sie sagte nur: ,Hör zu, ich weiß, wo du in deinem Leben stehst. Ich war auch schon dort. Es ist viel. Diese Welt ist eine Illusion, aber was keine Illusion ist, ist das, was du gerne machst. Und was ich in dir sehe, Shai, ist, dass deine Bestimmung – zumindest in diesem Moment deines Lebens – darin besteht, eine Geschichtenerzählerin zu sein.”