Stars Shakira: Geldsorgen machen sie ehrgeizig

Bang Showbiz | 29.04.2024, 16:00 Uhr

Die finanziellen Probleme von Shakiras Familie machten sie zu einer so „ehrgeizigen Person“, dass sie immer das Gefühl hat, dass sie in der Musik noch mehr erreichen kann.

Die kolumbianische ‚Hips Don‘t Lie‘-Sängerin (47) war ein Einzelkind aus der Mittelschicht, hat aber zuvor darüber gesprochen, dass ihre Familie „fast über Nacht arm“ wurde, als sie sieben Jahre alt war, nachdem das Schmuckgeschäft ihres Vaters William Chadid zusammengebrochen war.

Sie hat gegenüber ‚Marie Claire‘ nun erzählt, dass sie sich aufgrund des Traumas nie genug mit ihrer Karriere zufrieden fühlt: „Vielleicht ist es eine Kombination aus dem Ort, an dem ich geboren wurde, der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, den Herausforderungen, denen ich mich stellen musste, als ich aufwuchs. Es hat mich einfach zu einem sehr ehrgeizigen Menschen gemacht. Ich habe immer den Drang nach mehr. Es gibt nie eine Zeit, in der ich von der Bühne komme und nicht denke, dass es etwas gibt, das ich hätte besser machen können. Ich kann nie Nein zu einer Herausforderung sagen. Es gibt immer wieder neue Berge zu erklimmen.“

Shakira wurde als Kind von ihrem Vater in einen Park mitgenommen, in dem Straßenkinder lebten, nachdem sein Geschäft pleite gegangen war, um ihr zu zeigen, dass sie immer noch privilegiert waren. In ihrem ‚Marie Claire‘-Profil heißt es, sie habe viele von ihnen verwaist und barfuß gesehen, und sie sei entschlossen gewesen, Geld zu verdienen und den weniger Glücklichen etwas zurückzugeben. Sie sei immer noch von der Angst geplagt, ihrer Familie nicht „genug zur Verfügung zu stellen“. Shakira hatte in letzter Zeit mit dem Leben als alleinerziehende Mutter ihrer beiden Söhne Milan (11) und Sasha (9) zu kämpfen, die sie mit dem spanischen Fußballerpartner Gerard Piqué (37) hatte, bevor sie sich 2022 nach 12 gemeinsamen Jahren schmerzhaft trennten.