Film Sharon Rooney: Rolle in ‚Barbie‘ ist wahrgewordener Traum

Sharon Rooney - Barbie - Character Poster - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2024, 12:00 Uhr

Sharon Rooney verriet, dass sie dachte, dass sich ihr Agent einen Scherz erlaubte, als sie die Zusage für ‚Barbie‘ bekam.

Die 35-jährige ‚My Mad Fat Diary‘-Schauspielerin ist als Kind besessen von der Mattel-Puppe gewesen und ergatterte eine Rolle als Anwältin-Barbie an der Seite von Margot Robbie (Barbie) und Ryan Gosling (Ken) in dem 2023 erschienenen Blockbuster der Regisseurin.

Aber als der Star hörte, dass die ‚Lady Bird‘-Filmemacherin sie in ihrem Film mit dabei haben wollte, konnte sie es erst nicht ganz glauben und musste sich zweimal vergewissern, dass ihr Agent ihr auch keinen Streich spielte. In einem Gespräch gegenüber der ‚The i‘-Zeitung erzählte Rooney: „Mein Agent meinte: ‚Ich rufe nur an, um dich zu fragen, ob du Lust dazu hast, einen Film mit Greta Gerwig zu drehen?‘. Ich sagte nur: ‚Halt die Klappe. Warum hast du mich wirklich angerufen?‘ Man glaubt doch nicht, dass so etwas an einem beliebigen Abend unter der Woche passieren kann.“ Sharon, die 2013 durch ihre Rolle der Rae, die unter psychischen Problemen und Problemen mit ihrem Körperbild leidet, in der erfolgreichen Teenie-Dramedy ‚My Mad Fat Diary‘ bekannt wurde, verkörpert gerne Frauen, die in irgendeiner Weise fehlerhaft sind: „Ich meine, es sind Barbie, Greta Gerwig und Margot Robbie. Wenn es eine Ausnahme von einer Regel geben sollte, dann ist es meiner Meinung nach diese, oder?“ In der TV-Sendung ist auch Jodie Comer als Raes beliebte Freundin Chloe Gemell mit von der Partie gewesen.