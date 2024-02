Stars Sharon Stone: Sie ist froh über diesen Todesfall

Sharon Stone Muse Awards March 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2024, 08:00 Uhr

Sharon Stone ist froh, dass ihr plastischer Chirurg tot ist – nachdem er ohne Erlaubnis die Größe ihres Dekolletés verändert hat.

Die ‚Basic Instinct‘-Darstellerin (65) legte sich 2001 unters Messer, nachdem die Ärzte gutartige, aber große Tumore in ihren beiden Brüsten gefunden hatten und diese entfernen mussten. Als die Wunden geheilt waren, ging Sharon zu einem plastischen Chirurgen, um sich einer rekonstruktiven Brustoperation zu unterziehen. Als sie aufwachte, musste sie aber feststellen, dass er beschlossen hatte, ihre Brüste ohne ihre Zustimmung zu vergrößern.

Sie erzählte ‚InStyle‘: „Er sagte mir: ‚Wir haben entschieden, dass es besser passen würde.‘ Ich stand da und überlegte, ob meine Faust in seinen Zähnen gut aussehen würde. Ich hatte Wut auf ihn. Ich bin froh, dass er tot ist.“ Sharon hatte zuvor der ‚Times‘ gesagt, dass die Tumore, die vor ihrem kosmetischen Eingriff entfernt worden waren, „gigantisch“ und „größer als meine Brüste allein“ gewesen seien. Sie erzählte der Zeitung auch, dass ihr Arzt, als sie von der Operation aufwachte, ihr sagte, dass er dachte, dass sie „mit größeren, ‚besseren‘ Brüsten besser aussehen würde“. Sharon wütete: „Als ich nicht mehr bandagiert war, entdeckte ich, dass ich eine ganze Körbchengröße größere Brüste hatte, von denen er sagte, dass sie besser zu meiner Hüftgröße passen würden. Er hatte meinen Körper ohne mein Wissen oder meine Zustimmung verändert.“

Sharon wurde 2001 ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie eine Gehirnblutung erlitten hatte, die neun Tage dauerte und sie zwang, sich für zwei Jahre von ihrer Karriere zurückzuziehen, was ihrer Meinung nach dazu geführt hat, dass sie 20 Jahre lang nicht im Kino zu sehen war. Der Schlaganfall führte dazu, dass 23 Platinspiralen in Sharons Hals eingesetzt wurden, um den Blutfluss zu ihrem Gehirn aufrechtzuerhalten. Sie erzählte gegenüber ‚InStyle‘ auch, dass sie wieder anfing zu arbeiten, bevor sie bereit war, weil sie Panik hatte, nicht genug Geld zu verdienen. „Manchmal vergaß ich Zeilen und sagte einfach, dass ich in den Wechseljahren war. Ich sagte nicht: ‚Mein Gehirn heilt noch.‘ Ich wollte niemals, dass irgendjemand denkt, ich hätte irgendeine Art von Behinderung. Alles, was ich tat, war schlafen und arbeiten.“