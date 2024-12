Musik Shawn Mendes wollte Musikkarriere aufgeben

Shawn Mendes attends the MTV EMAs 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2024, 14:00 Uhr

Der Sänger hätte sich gut vorstellen können, stattdessen Therapeut zu werden.

Shawn Mendes dachte darüber nach, die Musik aufzugeben, um Therapeut zu werden.

Der Sänger sagte seine ‚Wonder‘-Welttournee 2022 nach nur sieben Shows aus psychischen Gründen ab. Nun gesteht er, dass er „absolut“ mit dem Gedanken spielte, sich für immer von seiner Musikkarriere zu verabschieden.

Auf die Frage, was sein alternativer Plan war, verriet er im Gespräch mit John Mayer in ‚How’s Life‘: „Ich habe keine Ahnung. Im Ernst, ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, ich habe sogar einen kleinen Therapiekurs belegt und dachte mir: ‚Ich könnte einfach ein Therapeut in einer kleinen Stadt werden‘. Am Anfang wäre es für alle seltsam, aber irgendwann würden sie sich daran gewöhnen.“

An anderer Stelle des Interviews erklärte der 26-Jährige, dass er bereit ist, sich neu zu verlieben. Shawn hat unter anderem Beziehungen mit den Popstars Camila Cabello und Sabrina Carpenter hinter sich. Auf die Frage, ob er wieder daten werde, erwiderte er: „Auf jeden Fall. Ich denke, ja. Ich denke, solange wir leben, heilen wir.“

Sabrinas Hit-Single ‚Taste‘ soll von ihrer Romanze mit Shawn handeln. Trotzdem erklärte der ‚Stitches‘-Interpret: „Ich würde mich nicht davon abhalten, mich in einen anderen Songwriter zu verlieben.“ Schließlich sei nichts mit dem schönen Gefühl des Verliebtseins zu vergleichen.

Der Popstar gab aber zu, dass es „besch*****“ sei, Songs über sich selbst zu hören. „Es ist ein komisches Gefühl, wenn über einen geschrieben wird und vielleicht nicht das ganze Bild zum Ausdruck kommt“, klagte er.