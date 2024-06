Die Schulter, an die sich viele anlehnen Sie ist ihr „Engel“: Jessica Albas Tochter Honor wird 16

Jessica Alba und ihre Tochter Honor im vergangenen Jahr in Paris. (wue/spot)

SpotOn News | 08.06.2024, 14:01 Uhr

Jessica Albas Tochter Honor feiert ihren 16. Geburtstag und die berühmte Mama kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Auf Instagram richtet die Schauspielerin bewegende Zeilen an den Nachwuchs.

Jessica Alba (43) ist wohl eine der stolzesten Mütter auf diesem Planeten. Auf Instagram richtet die Schauspielerin emotionale Zeilen an ihre Tochter Honor, die am 7. Juni ihren 16. Geburtstag gefeiert hat. Dazu veröffentlicht der "Dark Angel"-Star ein Video, in dem zahlreiche Bilder und Clips aus den vergangenen 16 Jahren zu sehen sind.

"Ich weine, während ich das schreibe – es ist das zärtlichste Gefühl der Welt, deine Mutter zu sein", schreibt Alba direkt an ihre Tochter. Von Tag eins an habe Honor nur jene Menschen in ihre nächste Nähe gelassen, denen sie auch traue – was inspirierend sei. Wie keine andere Person könne ihre Tochter "falsche Menschen" erkennen. Sie stehe "mühelos zu [ihrer] Wahrheit", sei "rücksichtsvoll und gütig" und kümmere sich um jeden in ihrer Umgebung. Honor habe die Fähigkeit entwickelt, anderen zu helfen ohne sich in Dramen zu verstricken und sie sei "die Schulter, an die sich so viele anlehnen".

"Du wirst viel zu schnell erwachsen für mich"

Alba und ihr Ehemann, Cash Warren (45), seien selbst an der Seite der gemeinsamen Tochter "enorm gewachsen", da sie eine wunderbar ruhige und heilende Energie besitze. Die Schauspielerin sei stolz, dass Honor sich stets für das entscheide, was richtig sei – und nicht das, was cool ist. Zudem achte die 16-Jährige sehr auf ihr geistiges Wohlbefinden und verfolge unbeirrbar die eigenen Träume.

"Wir sind alle so gesegnet, mein Baby, und ich bin ungemein dankbar für unsere Beziehung – für unsere Bindung", schreibt Alba weiter. Honor habe sie als Mama gewählt und das sei "das größte Geschenk" ihrer Tochter gewesen, die sie auch als ihren "Engel" bezeichnet. "Ich liebe dich mehr, als Worte jemals ausdrücken könnten. Du wirst viel zu schnell erwachsen für mich, aber ich könnte nicht stolzer sein."

Alba und Warren sind seit 2008 verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Neben Honor haben sie eine weitere Tochter, Haven (12), und ihren Sohn Hayes (6).