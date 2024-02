Die Schauspielerin wurde 80 Jahre alt Sie spielte Miss Moneypenny: „James Bond“-Star Pamela Salem ist tot

SpotOn News | 23.02.2024, 12:32 Uhr

Sie war bekannt aus "EastEnders", "Doctor Who" und "James Bond": Nun ist die Schauspielerin Pamela Salem mit 80 Jahren verstorben.

Die britische Schauspielerin Pamela Salem (1944-2024) ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem die "Daily Mail". Salem war bekannt für ihre Rolle der Miss Moneypenny im "James Bond"-Film "Sag niemals nie", in dem sie an der Seite von 007 Sean Connery (1930-2020) im Jahr 1983 zu sehen war. Zuvor spielte sie schon im Film "Der große Eisenbahnraub" (1979) neben Connery. In einem Interview erzählte sie später, dass der Hollywood-Star selbst ihr die Rolle der Miss Moneypenny besorgt hatte. Er soll sich positiv an die Zusammenarbeit mit ihr in "Der große Eisenbahnraub" erinnert und sie persönlich den 007-Produzenten empfohlen haben.

Salem hatte außerdem zahlreiche TV-Auftritte in Serien wie "EastEnders", "General Hospital", "Emergency Room – Die Notaufnahme " oder "Doctor Who".

Sie studierte in Heidelberg

Geboren wurde Pamela Salem in Indien und studierte später an der Universität Heidelberg sowie an der Central School of Speech and Drama in London. Ihre TV- und Filmkarriere startete sie in den frühen 1970er Jahren. Salem war bis zu seinem Tod im November 2017 mit dem Schauspieler Michael O'Hagan verheiratet. Das Paar lebte in Surfside, Florida, wo Pamela Salem den Medienberichten nach am 21. Februar verstarb.