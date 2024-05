Süßer Moment in Cannes Sienna Miller zeigt sich erstmals mit Tochter auf dem roten Teppich

Strahlende Patchworkfamilie: Sienna Miller mit Tochter Marlowe und ihrem Lebensgefährten Oli Green. (ae/spot)

SpotOn News | 20.05.2024, 14:16 Uhr

Die "Horizon"-Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes stand ganz im Zeichen der Familie. Neben Kevin Costner kam auch Sienna Miller in besonderer Begleitung: Sie zeigte sich erstmals mit ihrer ältesten Tochter auf dem roten Teppich.

Die Premiere des Westernfilms "Horizon: An American Saga" in Cannes hat nicht nur Kevin Costner (69) genutzt, um sich am Sonntagabend mit fünf seiner sieben Kinder zu zeigen. Auch Co-Star Sienna Miller (42) brachte ihre Tochter mit. Es ist das erste Mal, dass die britisch-amerikanische Schauspielerin mit Marlowe (11) auf dem roten Teppich erschien.

Marlowe stammt aus der Beziehung mit ihrem Ex, Schauspieler Tom Sturridge (38), mit dem sie von 2011 bis 2015 liiert war. An der Seite des Mutter-Tochter-Duos strahlte Oli Green (27), Millers aktueller Partner. Mit ihm hat sie eine weitere Tochter, die im Januar 2024 zur Welt kam.

An der Croissette strahlen Mutter und Tochter in pastellfarbenen Kleidern

Sienna Miller und Marlowe liefen händchenhaltend über den roten Teppich und winkten den Fotografen gut gelaunt zu. Die 42-Jährige erregte in einem fließenden, lavendelfarbenen Kleid mit mehreren Rüschenschichten Aufmerksamkeit. Unter dem transparenten Stoff blitzte ein Body hervor. Dazu kombinierte sie eine Diamantkette, silberne Riemchensandaletten und einen leuchtend rosa Lippenstift. Marlowe bezauberte in einem A-linienförmigen rosa Kleid mit großer Schleife, in dem sie bewies, dass sie das Fashion-Gen ihrer Mutter geerbt hat.

Neben den beiden lief Oli Green in einem schwarzen Anzug, einem weißen Hemd und einer dunkelblauen Krawatte über den roten Teppich. Eine braune Sonnenbrille machte den Look komplett.

Auch Kevin Costner kam in Begleitung seiner Liebsten

Sienna Miller ist in dem "Horizon"-Westernepos zu sehen, an dem Kevin Costner jahrelang gearbeitet hat. Er fungiert als Co-Autor, Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller. Auch er machte die umjubelte Premiere zur Familiensache, indem er fünf seiner sieben Kinder mitbrachte. Sohn Hayes (15) hat in dem Film auch seine erste Rolle übernommen. Insgesamt soll der Western vier Teile umfassen. In Deutschland startet der erste Teil am 22. August in den Kinos.