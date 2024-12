Stars Simon Cowell: Nur über meine Leiche!

Bang Showbiz | 30.12.2024, 14:00 Uhr

Der 65-jährige TV-Star will erst einen Film über sein Leben drehen, wenn er im Sterben liegt.

Simon Cowell will sein Leben erst verfilmen lassen, wenn er im Sterben liegt.

Obwohl der 65-jährige TV-Star, Unternehmer und Labelboss auf ein ziemlich aufregendes Leben zurückblicken kann, hat er bisher noch keine Pläne für einen biografischen Film über sich selbst. Erst wenn er dem Tod nahe ist, will Cowell die Rechte an seiner Lebensgeschichte an Hollywood abtreten. Mit dieser Entscheidung will er laut eigener Aussage sicherstellen, dass sich niemand bei ihm über den Inhalt des Streifens beschwert. Der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘ erklärte Cowell: „Ich sage immer, dass der beste Film, den du machen kannst, in der letzten Woche deines Lebens gemacht wird. Dann kannst du alles machen: Einfach all die Geschichten erzählen über all die Leute, die du hasst, und alles andere, wen interessiert’s? Der einzige Weg für mich einen Film zu drehen wäre, wenn ich sterbenskrank bin.“

Mit seinen TV-Shows ‚Pop Idol‘, ‚The X Factor‘, ‚Britain’s Got Talent‘ und ‚America’s Got Talent‘ hat Cowell zweifelsohne Fernsehgeschichte geschrieben. Sein neuestes Projekt dreht sich abermals um Nachwuchsmusiker: Diesmal sucht der Plattenboss die nächste große Boyband. „Im Grund genommen geht es ums Casting“, erklärt er seine Taktik im Interview. „Jede große Saison hängt davon ab, wer auftaucht. Wenn man durchschnittliche Leute mit langweiligen Persönlichkeiten hat, dann ist es egal, wie viele Gimmicks man in die Show schmeißt, es wird nicht funktionieren. Wenn jemand von Natur aus gut ist, Charisma hat und die Leute ihm oder ihr die Daumen drücken, dann hat man eine Chance. Also sage ich allen, schaut, konzentriert euch nur auf das Casting. Wenn ihr das Casting richtig macht, dann haben wir eine Chance.“