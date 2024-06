Neue Folgen auf Joyn Simon Gosejohann kehrt mit „Comedystreet“ zurück

Joyn bringt Simon Gosejohann und seine "Comedystreet" zurück. (eyn/spot)

SpotOn News | 05.06.2024, 16:33 Uhr

Simon Gosejohann ist zurück auf der "Comedystreet". Gemeinsam mit zwei weiteren Comedians spielt er ahnungslosen Passanten mit versteckter Kamera Streiche. Die Streaming-Plattform Joyn produziert im Sommer 20 neue Folgen.

Simon Gosejohann (48) schaffte 2002 mit der Sendung "Comedystreet" seinen Durchbruch als Comedian. Für das Format, in dem er Passanten auf der Straße mit versteckter Kamera Streiche spielt, gewann er sogar den Deutschen Comedypreis. Bis 2009 wurden fünf reguläre Staffeln mit insgesamt 39 Folgen auf ProSieben ausgestrahlt. Darauf folgten bis 2013 noch zwei sogenannte "Comedystreet XXL"-Staffeln. Jetzt wird die Show von der hauseigenen Streaming-Plattform Joyn wiederbelebt. Im Sommer werden 20 neue Folgen mit Gosejohann und zwei weiteren, noch nicht namentlich genannten Komikern, produziert.

"Anarchisch, durchaus kindisch, mit einer ordentlichen Portion Fremdscham und genau aus diesem Grund so witzig und zeitlos", beschreibt der Joyn-Programmchef Thomas Münzer "Comedystreet" in einer Pressemitteilung. So ein Format habe er auf seiner Plattform bisher noch nicht – deshalb passe "die Mischung Simon Gosejohann mit 'Comedystreet' […] hervorragend zu uns."

Dreh läuft schon

In den vergangenen Wochen war Simon Gosejohann bereits immer wieder mit seinem Team auf den Straßen deutscher Städte gesichtet worden. Diverse Lokalzeitungen berichteten über Drehs in Recklinghausen, Bochum, Haltern oder Moers. Das genau Ausstrahlungsdatum der "Comedystreet"-Neuauflage ist aber noch nicht bekannt.

