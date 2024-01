Film Simone Ashley: Rolle in ‚This Tempting Madness‘

Simone Ashley at Vanity Fair Oscars party - Getty - March 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2024, 18:00 Uhr

Simone Ashley hat sich der Besetzung von ‚This Tempting Madness‘ angeschlossen.

Die 28-jährige Schauspielerin wird die Hauptrolle in dem neuen Indie-Thriller unter der Regie von Jennifer E. Montgomery spielen, dessen Produktion vor kurzem in Los Angeles abgeschlossen wurde.

Der Film wurde von einer wahren Begebenheit inspiriert und handelt von einer jungen Frau (Ashley), die mit schweren Verletzungen aus dem Koma erwacht, ihr Gedächtnis gebrochen ist und ihr Mann verhaftet wird. Während sie jedoch versucht, die Teile ihrer Vergangenheit zusammenzufügen, beginnt sie damit, ihre Wahrnehmung der Realität in Frage zu stellen. Montgomery verfasste das Drehbuch zu dem Film zusammen mit ihrem Ehemann Andrew M. Davis, wobei das Paar den Streifen für ihr Smoke Jumper Films-Banner produzieren wird. Simone ist vor allem für ihre Rolle der Kate Bridgerton in der zweiten Staffel der Netflix-Show ‚Bridgerton‘ bekannt und verriet zuvor, wie sehr sie die Art und Weise liebte, wie ihr Alter Ego in der Serie „die Regeln bricht“. In einem Gespräch in der ‚Ellen DeGeneres Show‘ erzählte Ashley: „Mir gefällt die Tatsache, dass sie [Kate] keine Menschenliebhaberin ist und keine Angst davor hatte, eigensinnig und kontrovers zu sein; sie bricht ein wenig die Regeln.” Die Darstellerin bezeichnete den Besetzungsprozess für die Serie, in der sie ihre Rolle in der dritten Staffel wiederholen wird, als „einen Wirbelwind“.