Bekannt aus "Bridgerton" und "After" Simone Ashley und Hero Fiennes Tiffin werden zum Rom-Com-Traumpaar

Simone Ashley und Hero Fiennes Tiffin sind in der neuen Romantikkomödie "Picture This" zu sehen. (ncz/spot)

SpotOn News | 22.03.2024, 16:31 Uhr

Werden sie das neue Traumpaar am Rom-Com-Himmel? "Bridgerton"-Star Simone Ashley und der aus der "After"-Filmreihe bekannte Hero Fiennes Tiffin sind die Hauptdarsteller einer neuen britischen Romantikkomödie mit dem Titel "Picture This".

"Bridgerton"-Star Simone Ashley (28) und Hero Fiennes Tiffin (26), bekannt aus der "After"-Filmreihe, sollen zum Rom-Com-Traumpaar werden. Wie unter anderem "Variety" berichtet, sollen die Schauspielerin und der Schauspieler die Stars der neuen britischen Romantikkomödie "Picture This" von Prime Video werden, die auf dem australischen Film "Five Blind Dates" (2024) basiert.

Darum geht es in "Picture This"

In "Picture This" betreibt die alleinstehende Pia (Simone Ashley) zusammen mit ihrem besten Freund Jay (Luke Fetherston) ein erfolgloses Fotostudio in London. Ihre Schwester Sonal (Anoushka Chadha) bereitet sich auf ihre Hochzeit vor, und ihre Mutter Laxmi (Sindhu Vee) drängt die resolute, unabhängige Pia, einen Partner zu finden. Ein spiritueller Guru auf Sonals Verlobungsfeier sagt Pia voraus, dass sie bei den nächsten fünf Dates die Liebe ihres Lebens treffen wird. Als sich ihre Familie einmischt und ihr eine Reihe von immer verzweifelteren Blind Dates verschafft, beginnt für Pia eine urkomische, aber herzergreifende Suche nach der wahren Liebe.

Das Drehbuch zum Film stammt von Nikita Lalwani, Prathana Mohan führt Regie. Ebenfalls zu sehen in "Picture This" sind "Ted Lasso"-Star Phil Dunster (31), "Starstruck"-Darsteller Nikesh Patel (38), "Citizen Khan"-Hauptdarsteller Adil Ray (49) und "Kick It Like Beckham"-Star Kulvinder Ghir (58).

Wann die neue Romantikkomödie zum Streamingdienst Prime Video kommen soll, ist noch nicht bekannt.

Woher man Simone Ashley und Hero Fiennes Tiffin kennt

Beide Hauptdarsteller dürften den Zuschauerinnen und Zuschauern bereits bekannt vorkommen. Simone Ashley war zwischen 2019 und 2021 in der wiederkehrenden Rolle Olivia Hanan in der Netflix-Serie "Sex Education" zu sehen. 2022 spielte sie die Hauptrolle der Kate Sharma in der zweiten Staffel von "Bridgerton". Im Dezember 2022 und im März 2024 war sie auf dem Cover der britischen "Vogue" abgebildet. Zudem war sie 2023 in der Live-Action-Adaption des Disney-Films "Arielle, die Meerjungfrau" zu sehen.

Hero Fiennes Tiffin war als Kind im sechsten Teil der "Harry Potter"-Filmreihe zu sehen und spielte 2018 eine Nebenrolle in der Netflix-Serie "Safe". Ab 2019 war er in allen fünf Teilen der Verfilmung der Romanreihe "After" von Anna Todd als Hauptdarsteller zu sehen.