Stars Simone Biles: Familienpläne nach Olympia?

Simone Biles - Avalon - Paris 2024 Olympics BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2024, 10:00 Uhr

Simone Biles und Jonathan Owens wollen „definitiv“ eine gemeinsame Familie gründen.

Die 27-jährige Turnerin und neunfache Olympiamedaillengewinnerin, die mit ihren Teamkolleginnen aus den USA bereits Gold und bei den Olympischen Spielen in Paris mit dem Mehrkampftitel im Einzel gewonnen hat, gab zu, dass sie und ihr Ehemann, der NFL-Star, zwar „immer über Kinder sprechen“. Vorher haben aber beide noch ihre eigenen Ziele, auf die sie sich konzentrieren müssen, bevor sie sich auf diese Weise niederlassen.

Simone erzählte ‚Today‘-Moderatorin Hoda Kotb: „Ja, ich und Jonathan sprechen immer über Kinder, und er hätte sie gestern bekommen, wenn er es gekonnt hätte. Natürlich haben wir beide Ziele, die wir erreichen wollen, bevor wir eine Familie gründen. Aber ja, das ist definitiv in unserer Zukunft.“ Simone, die bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio Gold im Mehrkampf, im Sprung, am Boden und im Team sowie Bronze am Schwebebalken gewann, bevor sie sich bei den Spielen 2020 in Tokio von mehreren Wettkämpfen zurückzog, reflektierte auch über ihr Vermächtnis und darüber, wie sie sich auf ihre Leidenschaft für Turnen und Authentizität konzentriert. Auf die Frage, wie sie im Sport in Erinnerung bleiben möchte, antwortete sie: „Jemand, der den Sport liebt, Spaß daran hat und einfach authentisch sie selbst ist.“

Der 28-jährige Jonathan löste im Dezember 2023 eine Kontroverse aus, als er zugab, dass er nicht wusste, wer Simone war, als sie sich 2020 zum ersten Mal auf der Promi-Dating-App Raya trafen. Im ‚The Pivot‘-Podcast wurde Jonathan damals gefragt, ob er sich selbst als „der Gewinn“ in ihrer Ehe betrachte, und antwortete: „Ich sage immer, dass die Männer der Gewinn sind.“ Letzten Monat sprach er die Gegenreaktion an und gab zu, dass er nicht nur die sozialen Medien ignoriere, sondern auch versuche, nicht auf Trolle zu reagieren. Er sagte dem ‚Us Weekly‘-Magazin: „Ich will nicht fluchen, aber ich denke: Verdammt, wenn du es tust, verdammt, wenn du es nicht tust. Wenn du etwas sagst, werden sie etwas sagen; wenn du etwas nicht sagst, werden sie etwas sagen. Also, lebe einfach dein Leben. Die Leute werden sowieso über dich reden, also kannst du es genauso gut so machen, wie du willst.“