Stars Simone Biles wusste nach dem ersten Date, dass sie Jonathan Owens heiraten wollte

Simone Biles at Olympic Games - Avalon - July 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2025, 12:00 Uhr

Simone Biles wusste nach ihrem ersten Date mit Jonathan Owens, dass sie ihn heiraten wollte.

Die 28-jährige Turnerin lernte den 30-jährigen Spieler der Chicago Bears vor fünf Jahren über die Dating-App Raya kennen und gab zu, dass sie von ihrem ersten Date nach Hause kam und ihren Freundinnen sagte, sie habe ihren Traummann gefunden. Biles verriet dem ‚PEOPLE‘-Magazin: „Ich kam zurück und meinte: ‚Oh, ich glaube, ich werde ihn heiraten.‘ Warum habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Es war einfach ein seltsames, zufälliges Gefühl, das ich noch nie zuvor hatte – und dann ist es einfach passiert. Ich glaube einfach, er war so freundlich und süß, er brachte mich zum Lachen.“

Simone hatte zuvor zugegeben, dass sie den ersten Schritt gemacht hat, nachdem sie sich auf Raya kennen gelernt hatten. Sie erzählte dem ‚Wall Street Journal‘: „Er würde sagen, ich sei in seine DMs geslidet. Ich habe ihn gesehen und dachte: ‚Oh, er ist ziemlich süß‘, also habe ich hi gesagt … und dann habe ich gesehen, dass er in der Gegend von Houston war. Also begannen wir ein bisschen zu schreiben und ein oder zwei Wochen später trafen wir uns.“ Owens machte Biles im Februar 2022 einen Antrag. Im April 20203 fand eine kleine standesamtliche Hochzeit in Texas statt, gefolgt von einer größeren Feier in Mexiko im darauffolgenden Monat.