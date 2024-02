Die neue Staffel startet „Frühling“-Star Simone Thomalla ist ihrem Helfer unheimlich „dankbar“ In der Herzkinoreihe „Frühling“ spielt Simone Thomalla eine Dorfhelferin, die Familien in Notsituationen zur Seite steht. Wer der Mensch ist, dem sie selbst „sehr, sehr, sehr dankbar“ ist, weil ohne ihn vieles nicht so möglich wäre, hat die Schauspielerin mit rührenden Worten verraten.