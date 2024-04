"Open-Air-Spektakel" „Sing meinen Song“ erhält ein Schlager-Spin-off

"Sing meinen Song" ist gerade in eine neue Staffel gestartet: Eva Briegel, Eko Fresh, Joy Denalane, Johannes Oerding, Sammy Amara, Emilio und Tim Bendzko (v.l.) sind dabei. Im Sommer gibt es dann eine neue Show namens "Sing meinen Schlager". (hub/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 13:49 Uhr

Mit "Sing meinen Schlager" soll es bei VOX eine neue Show aus dem "Sing meinen Song"-Universum geben. Los geht es bereits im Sommer. Das ist bisher bekannt.

Der Sender VOX plant ein "Sing meinen Song"-Spin-off: Im Sommer soll es "Sing meinen Schlager" geben. Das hat Programmgeschäftsführerin Kirsten Petersen in einem Interview mit "DWDL" verraten. Sänger und Sängerinnen aus der Schlager- und Deutschpop-Branche werden dabei "die bekanntesten Schlagersongs Deutschlands neu interpretieren", erklärte sie und fügte hinzu, es werde "ein großes Open-Air-Spektakel vor Live-Publikum".

Tiefer in die Karten schauen lässt sich VOX derzeit noch nicht, was das neue Format betrifft. Über Teilnehmer gibt es noch keine Informationen. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news erklärte der Sender, weitere Details zur Sendung gebe man erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

"Sing meinen Song" in neue Staffel gestartet

Unterdessen tauschen gerade wieder Künstler im Original ihre Lieder. Am gestrigen 23. April (20:15 Uhr bei VOX, auch via RTL+) ging die elfte Staffel "Sing meinen Song" an den Start. Zum Tauschkonzert lädt Gastgeber Johannes Oerding (42) dieses Mal Juli-Frontfrau Eva Briegel (45), die in Folge eins im Mittelpunkt stand, Soul-Sängerin Joy Denalane (50), Broilers-Frontmann Sammy Amara (45), Pop-Sänger Emilio (27), Singer-Songwriter Tim Bendzko (39) und Rapper Eko Fresh (40) ein. In einer späteren Folge ist Peter Maffay (74) als Special Guest mit dabei.

Bei dem Tauschkonzert wird jedem Musiker ein eigener Abend gewidmet. Jeder der anderen Teilnehmer covert ein Lied des Künstlers und lässt es so in anderen Tönen erklingen.