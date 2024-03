Einmaliger Gastauftritt als Premiere „Sing meinen Song“: Starttermin der neuen Staffel mit Stargast steht

Peter Maffay (r.) schaut in der neuen Staffel von "Sing meinen Song" bei Johannes Oerding vorbei. (smi/spot)

26.03.2024

Noch gut einen Monat warten, dann startet die elfte Staffel von "Sing meinen Song". Eine Premiere: Pater Maffay wird der erste Stargast des Tauschkonzerts, der nur in einer Folge dabei ist. Neu sind auch alle Teilnehmer, Kontinuität gibt es nur beim Moderator.

Noch gut einen Monat müssen Fans von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" warten, dann starten die neuen Folgen. Die elfte Staffel startet am 23. April um 20:15 Uhr bei VOX. Dies gab der Sender jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Johannes Oerding (42) führt zum vierten Mal in Folge durch die Sendung, in der Musiker die Songs von Kollegen interpretieren.

Peter Maffay als einmaliger Gaststar

Kontinuität auf der Position des Moderators also. Doch in der neuen Staffel gibt es auch ein Novum. Zum ersten Mal in der Geschichte von "Sing meinen Song" ist ein Stargast nur für eine Folge dabei. Dafür hat VOX einen echten Hochkaräter verpflichtet: Peter Maffay (74) gibt sich für eine Ausgabe die Ehre. Dies hatte der Sender bereits Mitte Februar bekannt gegeben.

"Ich freue mich – das wird spannend", sagt Peter Maffay. Für das Urgestein ist die Show eine neue Erfahrung: "Das habe ich in der Form in meiner langen Karriere auch noch nicht erlebt! Das wird eine Premiere für mich und ich freue mich, dass sie mich für einen Abend auf ihre musikalische Reise mitnehmen", zitiert ihn VOX.

Nur Neulinge: Diese Stars sind in Staffel 11 dabei

Die anderen Kandidaten, die sich Maffays Lieder anverwandeln werden, stehen ebenfalls schon länger fest. Anders als in früheren Staffeln sind in dieser Runde nur Neulinge am Start.

Mit dabei sind Singer-Songwriter Tim Bendzko (38), Juli-Frontfrau Eva Briegel (45), Soul-Sängerin Joy Denalane (50), Rapper Eko Fresh (40), Broilers-Frontmann Sammy Amara (45) sowie Pop-Sänger Emilio (27).