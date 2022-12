"Bequeme Outfits" Snoop Dogg und seine Familie: Shooting für Skims-Weihnachtskampagne

Snoop Dogg - June 2022 - MTV Movie & TV Awards - California - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2022, 14:00 Uhr

Snoop Dogg verriet, dass er die „bequemen Outfits“ von Skims lieben würde.

Der 51-jährige Rapper und seine Familie sind in einer neuen Kampagne für Kim Kardashians Modemarke zu sehen, wobei Snoop jetzt darüber schwärmte, dass er ein großer Fan der Kleidungsstücke sei.

Skims-Weihnachtskampagne mit ganzer Familie

Der „Drop It Like It’s Hot“-Hitmacher, der die Kinder Cori (23), Julian (24), Cordell (25) und Corde (28) großzieht, verkündete in einem Statement: „Ich fühle mich so gesegnet, dass drei Generationen meiner Familie für die Skims-Weihnachtskampagne zusammenkommen konnten! Es ist das allererste Mal, dass wir alle zusammen in einer Kampagne mit dabei sind, und wir alle lieben die superweichen, bequemen Outfits der Marke.“



Skims verspricht „Komfort und Glamour“

Snoop, der mit bürgerlichem Namen Calvin Broadus heißt, hat versprochen, dass sich seine Familie über die Weihnachtsfeiertage „aufeinander abgestimmte Skims-Outfits“ anziehen wird. „Die Familie Broadus wird in dieser Weihnachtszeit auf jeden Fall aufeinander abgestimmte Outfits von Skims tragen!“

Die 42-jährige Kim hatte ihre Marke 2019 auf den Markt gebracht und zuvor verraten, dass sie sich immer darauf konzentriert habe, ihren Kunden gleichzeitig „Komfort und Glamour“ anzubieten.