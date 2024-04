Stars Taylor Swift disst Kim Kardashian: Kanye Wests Neue findet’s lustig

Ausgerechnet die Ehefrau des Rappers soll großen Gefallen an dem Diss-Track über Kim Kardashian finden.

Bianca Censori findet Taylor Swifts Diss-Song über Kim Kardashian angeblich „sehr amüsant“.

Die Popsängerin wurde als Schlange und „Lügnerin“ gebrandmarkt, als ein öffentlicher Streit zwischen ihr und Kims damaligem Ehemann Kanye West dazu führte, dass der Reality-TV-Star ein privates Telefongespräch zwischen den beiden veröffentlichte. Dass nach wie vor böses Blut zwischen den Stars herrscht, macht Taylor mit einem Song auf ihrem neuen Album ‚The Tortured Poets Department‘ deutlich.

In dem Track ‚thanK you aIMee‘ wurden bestimmte Buchstaben so zusammengesetzt, dass sie den Namen ‚Kim‘ ergeben und der Text lässt vermuten, dass Taylor die Folgen des Streits der beiden beschreibt. Sie singt: „Und es war kein fairer Kampf, oder ein sauberer Tod / Jedes Mal, wenn Aimee über mein Grab stolperte / Und dann schrieb sie Schlagzeilen/ In der Lokalzeitung und lachte über jeden kleinen Schritt, den ich machte.“ Abschließend bestätigt die ‚Cruel Summer‘-Interpretin, dass sie den Namen der Frau, über die sie singt, geändert hat.

Ausgerechnet Kanyes Ehefrau Bianca Censori soll das Ganze sehr lustig finden und sogar ein Fan von Taylors Musik sein. Ein Insider verrät gegenüber ‚Life and Style‘: „Ich habe gehört, dass sie Taylors Musik mag und denke, es ist alles nur fair. Taylor hätte keinen Diss-Track geschrieben, der auf Kim abzielt, wenn sie nicht auf eine Art Gegenreaktion vorbereitet wäre. Aber Taylor wird keine Vergeltung üben, der Song spricht für sich selbst. Es ist ihr offensichtlich egal.“