Sie ist jetzt 42 So gratuliert der Palast Prinzessin Kate zum Geburtstag

Prinzessin Kate feiert am 9. Januar Geburtstag. (hub/spot)

SpotOn News | 09.01.2024, 11:09 Uhr

Besonderer Tag für Prinzessin Kate: Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William wird 42 Jahre alt. Der Palast gratuliert mit einem besonderen Bild.

König Charles (75) und Königin Camilla (76) haben Prinzessin Kate (42) öffentlich zu ihrem Ehrentag gratuliert. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (41) wird am heutigen 9. Januar 42 Jahre alt. Auf X (ehemals Twitter) heißt es auf dem offiziellen Account der Royals: "Wir wünschen der Prinzessin von Wales heute alles Gute zum Geburtstag."

Dazu teilte der Palast ein Foto, das Kate mit ihrem Schwiegervater bei dessen Krönung am 6. Mai zeigt. Darauf ist König Charles mit Krone zu sehen, während ihn Kate – mit ihrer Krönungsrobe und Kopfschmuck bekleidet – anlächelt. In den Kommentaren zu dem Post schließen sich zahlreiche Royal-Fans den Glückwünschen für Kate an.

So soll Prinzessin Kate heute feiern

Vermutlich kann Prinzessin Kate ihren Geburtstag dieses Jahr mehr genießen. 2023 wurde ihr Ehrentag überschattet von Prinz Harrys (39) Memoiren "Reserve". Details aus dem Buch, in dem der jüngere Sohn von König Charles erneut Vorwürfe gegen seine Familie erhob, gelangten Anfang Januar an die Öffentlichkeit und sorgten vermutlich für viel Wirbel hinter den Palastmauern.

Wie die britische Zeitung "Express" schreibt, wird Kate ihren 42. Geburtstag dieses Jahr angeblich zu Hause im Kreise ihrer Familie feiern. Das Blatt berichtet unter Berufung auf eine anonyme Quelle, dass sie eine kleine Feier bevorzuge, da ihre Kinder, Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5), nach den Ferien gerade erst in die Schule zurückkehren. Zudem möge es die Prinzessin von Wales, umgeben von ihrer Familie zu sein.

Dass ihre Kinder an erster Stelle für sie stehen, haben Prinzessin Kate und Prinz William angeblich auch gegenüber König Charles betont. Britischen Medienberichten zufolge wünscht sich der Monarch, dass das Thronfolger-Paar mehr royale Pflichten übernimmt. William und Kate wollen sich demnach aber auf ihre Familie konzentrieren, solange ihre Kinder noch so klein sind.