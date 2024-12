Promi-Umfrage So halten es die Stars mit den Weihnachtsgeschenken

Barbara Meier strahlte zuletzt bei der Bambi-Verleihung in München auf dem roten Teppich. (obr/spot)

SpotOn News | 06.12.2024, 11:08 Uhr

Die Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk hat längst begonnen - auch bei den Promis. Immer mehr verzichten dabei aber auf materielle Dinge. "Mir ist die gemeinsame Zeit viel wichtiger", erklärt etwa Barbara Meier.

Weihnachten rückt immer näher und damit auch der Run auf die Geschenke. Das ist auch bei den Promis nicht anders, wie sie spot on news in einer Umfrage verraten. "Ehrlicherweise ist dieses Jahr so viel zu tun, dass ich noch nicht ein einziges Geschenk habe", erklärt etwa Lena Gercke (36), die vor wenigen Wochen zu ihrer großen "LeGer Christmas Party" einlud. "Ich werde mich aber sehr bald darum kümmern, um nicht alles Last Minute erledigen zu müssen."

Mit ihrem Partner gebe es eigentlich die Vereinbarung, sich gegenseitig nichts zu schenken. "Doch dann überraschen wir uns doch jedes Jahr immer mal wieder. Aber es ist auf jeden Fall kein Muss und wenn der Eine es nicht geschafft hat, ist das auch vollkommen in Ordnung. Wir konzentrieren uns mehr darauf, dass das Fest für die Kinder schön und mit guten Erinnerungen verknüpft ist, wir selbst nehmen uns da eher zurück."

"Mir ist die gemeinsame Zeit viel wichtiger"

Ähnlich läuft es auch bei ihrer Modelkollegin Barbara Meier (38). "Geschenke für die Kinder sind natürlich wichtig. Für mich selbst aber nicht, mir ist die gemeinsame Zeit viel wichtiger", erklärt die einstige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin. Auch Vanessa Mai (32) und ihr Ehemann Andreas Ferber verzichten auf Materielles. "Wir schenken uns eher gemeinsame Zeit und Momente", verrät die Sängerin, die vor Kurzem ihre Weihnachtssingle "Schneemann" veröffentlicht hat.

Bei Harald Krassnitzer (64) und seiner Ehefrau Ann-Kathrin Kramer (58) gibt es "im besten Fall Schrottwichteln, aber eigentlich keine Geschenke". "Wir sind überhaupt keine Shopper mehr", erklärt der "Tatort"-Star. "Erstens haben wir ja alles. Wenn, dann schenken wir unserem Sohn noch etwas, wenn wir wissen, dass er es braucht – dann ist das eine Überraschung."

"Was Kleines, das von Herzen kommt"

"Wir haben das Credo, dass wir uns nichts Unnötiges schenken, lieber was Kleines, das von Herzen kommt. Wichtig ist uns nur, dass wir zusammen sind", fasst es Stefanie Hertel (45) zusammen. Die Sängerin ist mit ihrem Mann und ihrer Tochter aktuell auf "Family Christmas Tour" und hofft, dass sie auf der Tour vielleicht noch etwas entdeckt.

Bei Antoine Monot (49) gibt es in Sachen Geschenke dagegen eine ganz klare Linie. "Bei uns macht jeder eine Geschenkeliste, sodass man in der Regel genau das bekommt, was man sich wirklich wünscht – und nicht Geschenke, die zwar nett gemeint sind, aber eigentlich niemand braucht", lacht der Schauspieler. Davon kann "Bergdoktor"-Star Hans Sigl (55) offenbar nur träumen. "Seit Jahren wünsche ich mir Socken und Krawatten. Niemand schenkt sie mir, weil man immer denkt, das ist Unsinn. Aber es ist so. Mal schauen, was dieses Jahr daherkommt."