Prinzessin Kate nahm sich Zeit, ihre Krebsdiagnose ihren Kindern zu offenbaren. (jom/spot)

SpotOn News | 23.03.2024, 13:02 Uhr

Prinzessin Kate hat ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Die Royals sollen auf unterschiedlichen Wegen von ihrer Diagnose erfahren haben.

Prinzessin Kate (42) hat am Freitag (22. März) in einer berührenden Instagram-Botschaft ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Darin sprach sie über den "großen Schock", der die Diagnose gewesen sei, und dass sie und ihr Mann Prinz William (41) alles in ihrer Macht Stehende getan hätten, "um dies im Interesse unserer jungen Familie privat zu verarbeiten und zu bewältigen". Dabei sprach sie auch über die schwierige Situation, als sie die Diagnose ihren Kindern überbracht hat.

Kate hat ihren Kindern versichert: "Es geht mir gut"

Es habe Zeit in Anspruch genommen, "um George, Charlotte und Louis alles auf eine für sie angemessene Weise zu erklären und ihnen zu versichern, dass es mir gut gehen wird", erklärte Kate. Ihren Kindern hätte sie gesagt, "dass es mir gut geht und ich jeden Tag stärker werde, indem ich mich auf die Dinge konzentriere, die mir helfen, gesund zu werden – in meinem Geist, meinem Körper und meiner Seele."

Kate soll den 22. März für die öffentliche Bekanntgabe absichtlich gewählt haben. Laut britischer "Daily Mail" wurden Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) an diesem Tag von der Lambrook School in Bracknell in die Osterferien entlassen. Die Kinder können somit die nächsten Wochen zu Hause bei ihrer Mutter verbringen und können von den vielen Nachrichten rund um die Krebsdiagnose abgeschirmt werden.

Prinz William: Terminabsage nach Diagnose

Wie "Page Six" berichtet, soll Prinz William kurz vor der Gedenkfeier zu Ehren seines Patenonkels, des ehemaligen griechischen Königs Konstantin II. (1940-2023), Ende Februar von der Krebsdiagnose seiner Frau erfahren haben. Seine Teilnahme an der Veranstaltung hatte er kurzfristig abgesagt, der Kensington Palast gab zu dem Zeitpunkt als Grund lediglich "persönliche Angelegenheiten" an. Danach entfachte die Gerüchteküche und es wurde darüber spekuliert, wie die Absage mit Kates Gesundheitszustand nach ihrer Bauch-OP zusammenhängt. Im Netz kursierten die wildesten Verschwörungstheorien.

Die Krebserkrankung wurde entdeckt, nachdem Kate sich im Januar in der Londoner Klinik einer Unterleibsoperation unterzogen hatte. Kate berichtet in ihrem Video, dass die Operation "erfolgreich" gewesen sei. Tests nach der Operation hätten schließlich ergeben, dass sie Krebs habe. "Mein medizinisches Team riet mir daher zu einer vorbeugenden Chemotherapie und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung."

Wie "People" berichtet, zeigte sich Prinz William zuletzt in der Öffentlichkeit trotz der Schicksalsschläge in seiner Familie tapfer. Am 14. März war er bei der Verleihung des Diana Legacy Awards im Science Museum in London anwesend. "Er sagte, es sei toll, all die erstaunlichen Dinge zu hören, die die jungen Leute tun", erzählte Tessy Ojo, Geschäftsführerin des Diana Award, dem US-Magazin über ihre Begegnung mit dem Royal an diesem Abend. "Mit dem Wissen jetzt, dass er mit so viel zu kämpfen hatte, ist es beruhigend, dass er an einem Ort war, an dem es so viel Positives gab", sagt Ojo. "Man braucht Hoffnung und Positivität, wenn man mit so schlechten Nachrichten konfrontiert wird, und genau darum ging es bei der Veranstaltung."

Haben es Harry und Meghan aus den Medien erfahren?

Prinz Williams Bruder Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) haben nach Bekanntwerden von Kates Krebsdiagnose in einem Statement, das unter anderem "The Sun" zitiert, erklärt: "Wir wünschen Kate und ihrer Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies in Ruhe und Frieden tun können." Das Paar soll Kate nach der Bekanntmachung, "privat" kontaktiert haben, wie die "Daily Mail" berichtet. Erfahren haben sollen sie von der Diagnose zum selben Zeitpunkt wie die Öffentlichkeit. "Sie hatten keine Ahnung und erfuhren erst von den Neuigkeiten, als der Rest der Welt davon erfuhr", sagte ein Insider der "New York Post". Dies soll auf das zerrüttete Verhältnis der beiden zu Harrys Familie zurückzuführen sein.

König Charles (75), der selbst gerade gegen den Krebs kämpft, ließ über den Buckingham Palast mitteilen, dass er "sehr stolz" auf Kate sei, "für den Mut, zu sprechen, wie sie es tat". Weiter hieß es über den Vater von William und Harry, dass er "in engstem Kontakt mit seiner geliebten Schwiegertochter" stehe, wie unter anderem die "BBC" berichtet. Charles und Camilla "werden der ganzen Familie in dieser schwierigen Zeit weiterhin mit ihrer Liebe und Unterstützung zur Seite stehen".