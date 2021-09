So hat Jada Pinkett Smith ihren 50. Geburtstag gefeiert

Jada Pinkett Smith und Will Smith bei einer Filmpremiere. (ncz/spot)

19.09.2021 12:45 Uhr

Jada Pinkett Smith hatte am Samstag ihren 50. Geburtstag. Zum runden Ehrentag ließ sich die Ehefrau von Will Smith von zahlreichen Promifreunden mit einer Rollschuh-Party feiern. Nur Tochter Willow fehlte.

Jada Pinkett Smith hat am 18. September ihren 50. Geburtstag gefeiert. Die Schauspielerin, Moderatorin und Ehefrau von Will Smith (52) feierte mit prominenten Freunden eine Rollschuh-Party zum runden Ehrentag. In ihrer Instagram Story teilte das Geburtstagskind mehrere Videos und Fotos von „Jada’s Roller Rink“. „So bin ich in mein 50. Lebensjahr gerollt…“, schrieb sie zu einem Clip, der sie im gelben Jogginganzug zeigt.

Mit dabei waren unter anderem Sohn Jaden (23), Stiefsohn Trey (28), Model Jordyn Woods (23) und Schauspielerin Lauren London (36). Nur Tochter Willow (20) fehlte – die Musikerin hatte einen Auftritt in Las Vegas. Dafür gratulierte sie ihrer Mutter mit einem süßen Instagram-Post. „Alles Gute zum Geburtstag, Ma“, schrieb Willow zu einem Foto, das Jada als Kleinkind zeigt. „Meine Liebe für dich ist bedingungslos und unendlich.“

Mutter Adrienne und weitere Stars gratulieren Jada Pinkett Smith

Auch Jada Pinkett Smiths Mutter Adrienne Norris (67), mit der sie gemeinsam ihre Facebook-Show „Red Table Talk“ moderiert, veröffentlicht eine Reihe an Fotos ihrer Tochter auf Instagram. „Ich war und bin immer noch so stolz auf dich“, schrieb die 67-Jährige. „Du bist mein größter Stolz, meine Schöne. Alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich.“ Weitere Glückwünsche kamen von Samuel L. Jackson (72), Ciara (35), Mariah Carey und Sean Combs (51).