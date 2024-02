Er gilt als Dauer-Single So oft war Ur-Bachelor Paul Janke bereits verliebt

Paul Janke ist noch auf der Suche nach der großen Liebe. (obr/spot)

SpotOn News | 14.02.2024, 13:09 Uhr

"Ich bin kein unglücklicher Single", verrät Ur-Bachelor Paul Janke pünktlich zum Valentinstag. Dennoch sehne er sich nach der großen Liebe. "Ich würde sie mir definitiv wünschen."

Am Valentinstag allein zu sein, muss nicht unbedingt einsam sein. "Es spricht nichts dagegen, ihn mit Freunden oder der Familie zu verbringen und ihnen damit zu zeigen, wie schön es ist, dass sie da sind", erklärt Paul Janke (42). Der Ur-Bachelor gilt selbst als Dauer-Single. Ein Image, das ihm "eigentlich ziemlich egal ist", wie er am Rande einer Valentinsaktion mit dem Unternehmen Ring verrät. "Ich glaube, mir wünschen viele Leute einfach eine Frau an meiner Seite." Von seiner Traumfrau hat der 42-Jährige ganz genaue Vorstellungen.

Paul Janke: Der Valentinstag und ein gewisser Konsum sind heute leider sehr eng verbunden, was ich durchaus kritisch sehe, denn trotz allem ist der Tag ein Symbol für Liebe und Partnerschaft. Der Valentinstag erinnert jeden von uns daran, ob Single oder vergeben, Menschen öfter zu zeigen, wie viel sie uns bedeuten. Das gilt natürlich nicht nur für diesen einen Tag, sondern für das gesamte Jahr.

In der Öffentlichkeit gelten Sie als Dauer-Single, gefällt Ihnen dieses Image?

Paul Janke: Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich glaube, mir wünschen viele Leute einfach eine Frau an meiner Seite und es wäre selbst beruflich eher von Vorteil, wenn ich mal jemanden hätte. Aber alles kommt zur richtigen Zeit. Ich bin auch kein unglücklicher Single

Haben Sie schon mal Dating-Apps ausprobiert, was halten Sie davon?

Paul Janke: Aber klar, die Chance besteht überall. Allerdings ist man auf Dating-Apps gezwungen, sich anhand eines Bildes zu entscheiden. Der erste optische Eindruck entscheidet also, man wird auf Äußerlichkeiten reduziert. Deshalb mag ich die Idee hinter der heutigen Valentinsaktion von Ring: Potenzielle Datingpartnerinnen und -partner sehen sich zunächst nicht, die Person selbst ist der erste Eindruck. Das so interpretierte Live-Dating ist eine ideale Mischung aus traditionellem und modernem Dating. Spannend und unterhaltsam wird es, weil eine smarte Videotürklingel im übertragenen Sinn das Herz "bewacht" und nur hereingelassen wird, wer persönlich sympathisch ist.

Welche Charaktereigenschaften sind Ihnen bei einer Frau wichtig?

Paul Janke: Humor, Intelligenz, Optimismus und Zuverlässigkeit.

Und optisch, wie sollte Ihre Traumfrau aussehen?

Paul Janke: Mir ist ein hübsches Lächeln wichtig, sportlich sollte sie sein und lange Haare finde ich auch sehr anziehend.

Wie oft waren Sie in Ihrem Leben schon verliebt?

Paul Janke: Ich würde sagen dreimal.

Glauben Sie an die eine große Liebe?

Paul Janke: Puh – das ist eine gute Frage. Ich würde sie mir definitiv wünschen. Das kann ich sagen.

Wünschen Sie sich, irgendwann zu heiraten und eine Familie zu gründen?

Paul Janke: Das ist für mich momentan weit weg. Heiraten müsste ich auch gar nicht. Warten wir mal ab – es kommt immer anders als man denkt.

Welchen Rat können Sie den vielen Singles da draußen geben, die sich am Valentinstag vielleicht besonders einsam fühlen?

Paul Janke: Wer gerade noch auf der Suche ist, dem sei gesagt: Es geht nicht nur um partnerschaftliche Liebe, sondern auch um Selbstliebe. Denn wer mit sich selbst zufrieden ist, strahlt dies auch aus und wirkt damit automatisch attraktiver auf andere. Außerdem spricht nichts dagegen, den Valentinstag mit Freunden oder der Familie zu verbringen und ihnen damit zu zeigen, wie schön es ist, dass sie da sind.