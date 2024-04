Ihre Single "Alles Liebe" ist da Max Herre und Joy Denalane: „Liebe und Beziehung sind Arbeit“

Max Herre und Joy Denalane stehen wieder zusammen im Studio. (eee/jom/spot)

SpotOn News | 26.04.2024, 14:24 Uhr

Dass Liebe und Beziehung nicht nur Harmonie, sondern auch "Arbeit" bedeuten, haben Max Herre und Joy Denalane am eigenen Leib erfahren. Im Interview sprechen sie über ihre Ehe, aber auch über ihre neue Single "Alles Liebe".

Anfang der Woche haben Max Herre (51) und Joy Denalane (50) ihr erstes gemeinsames Album für den 1. November angekündigt. Ungeduldige können ab Freitag bereits in die erste Singleauskopplung reinhören. Der Song "Alles Liebe" ist da und drehe sich um "die verschiedensten Aspekte von Liebe und auch die Transformation, die eine Liebe durchmacht", wie das Paar im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät. Auch Herre und Denalane haben in ihrer Beziehung "Höhen und Tiefen" erlebt und sprechen zudem darüber, dass die Liebe auch "Arbeit" sei.

Wie kam es zu der Idee, ein gemeinsames Album zu veröffentlichen?

Joy Denalane: Die Idee für ein gemeinsames Album kam die letzten Jahre immer mal wieder auf, allerdings nie wirklich konkret. Konkret wurde es letztes Jahr, als wir tatsächlich anfingen das auszuprobieren: ins Studio gehen, in verschiedenen Sessions erste Song-Skizzen machen. Das hat sich gleich sehr gut angefühlt, es ist direkt sehr viel Material entstanden und es war klar: Es macht musikalisch unglaublich Spaß und da liegen natürlich ganz viele Geschichten der letzten 25 Jahre, die sich super in gemeinsamen Songs erzählen lassen.

Max Herre: Ein weiterer Punkt ist, dass wir jetzt anders Zeit haben als noch vor einigen Jahren. Dadurch, dass unsere Söhne aus dem Haus sind und wir jetzt eben nicht nur gemeinsam ins Studio gehen, sondern auch zusammen touren können. Das war früher nur bedingt möglich. Wenn einer von uns unterwegs war, blieb der andere zu Hause und hat dort nach dem Rechten geschaut.

Worum geht es in Ihrer ersten Single "Alles Liebe"?

Denalane: In "Alles Liebe" geht es um die verschiedensten Aspekte von Liebe und auch die Transformation, die eine Liebe durchmacht mit der Zeit. Vom ersten Sparkle bis hin zu einer langjährigen Beziehung, die natürlich alles kennt, Höhen und Tiefen, und die sich immer wieder neu verhandelt. "Alles Liebe" ist ein Song, der auch mit der Idee aufräumen möchte, dass Liebe vom Himmel fällt und dann einfach unumstößlich da ist. Liebe ist Bekenntnis, Liebe ist Arbeit, Liebe ist ein Miteinander, ein immer wieder Ausverhandeln, was es sein soll und warum es sich lohnt, aneinander festzuhalten. Davon handelt der Song und wir erzählen darin unsere Geschichte. Es ist aber auch die Einladung an alle, über ihre Idee und ihre Konzeption von Liebe nachzudenken und zu sprechen. Sei es romantische Liebe, freundschaftliche oder familiäre Liebe. Oder sei es Verbundenheit und Solidarität in einem größeren Kontext. Das alles ist "Alles Liebe".

Wie sieht die musikalische Zusammenarbeit bei Ihnen als Paar aus, hat sie sich im Laufe der Jahre verändert?

Herre: Wir arbeiten schon immer zusammen. Von "Mit Dir" 1999, über Joys "Mamani" Album aus dem Jahr 2002, bis zu Joys "Willpower" Platte aus dem letzten Jahr. Wir sind ein eingespieltes Team. Neu für uns war, dass "Alles Liebe" ein Duett-Album ist, wir also auf allen Songs beide vertreten sind und somit immer wieder ausprobieren mussten, wie wir auf den einzelnen Songs zusammenfinden und wie sich unsere verschiedenen Stile, unsere Erzählweisen und unsere Stimmen ergänzen. Am Ende ist alles geprägt von unserer Liebe zur Musik und davon, das zusammen machen zu dürfen. Das ist wunderschön.

Mit "Mit Dir" hat 1999 alles angefangen. Was bedeutet das Lied für Sie heute?

Denalane: "Mit Dir" bedeutet uns unglaublich viel. Es ist wie immer mit der Musik: Sie gehört dir so lange, bis sie veröffentlicht wird. Dann entwickelt sie eine Eigendynamik und eine eigene Geschichte, und vor allem entwickeln die Hörerinnen und Hörer ihre Geschichte damit. Das ist das Schöne an "Mit Dir": Der Song ist für so viele Menschen ein Soundtrack für einen Lebensabschnitt, bis heute. Und das bekommen wir immer wieder gespiegelt, diese tollen Geschichten von Menschen, die sagen: "wir haben den Song da und da gehört", "wir haben uns über den Song kennengelernt", "wir spielen den zu bestimmten Anlässen" – Jahrestagen, Hochzeiten und so weiter.

In der Albumankündigung erklären Sie, dass Sie es in 25 Jahren mit allen Höhen und Tiefen irgendwie geschafft haben, aneinander festzuhalten. Was hat Ihnen dabei geholfen und wie halten Sie Ihre Beziehung glücklich?

Denalane: Liebe und Beziehung sind Arbeit und die Bereitschaft, immer wieder aufeinander zuzugehen. Einen Konsens zu finden, sich abzugleichen mit dem, was man möchte im Leben und dort eine Gemeinsamkeit herzustellen. Das gelingt auch uns nicht immer, aber es gelingt uns immer wieder. Es ist sicher kein permanenter Glückszustand. Glück resultiert für uns daraus, dass man bereit ist füreinander zu kämpfen und auch bereit ist, durch Phasen zu gehen, die nicht nur von Harmonie geprägt sind. Vielleicht besteht unser Glück am Ende darin, sich das immer wieder zu beweisen.

Sie gehen auch gemeinsam auf Tour. Worauf freut Sie sich am meisten?

Herre: Auf Tour gehen zu dürfen ist für uns beide das Allerschönste, unterwegs zu sein, mit den Mitmusikerinnen und Musikern. Von Stadt zu Stadt zu fahren. Mit den Menschen zu feiern, die auf die Konzerte kommen und direktes Feedback auf die Songs zu bekommen. Wenn man das dann auch noch mit seiner Liebe teilen darf, dann ist es perfekt. Wir sind beide absolute Bühnenmenschen und freuen uns unglaublich darauf, "Alles Liebe" und all die anderen Songs der letzten 25 Jahre live miteinander und mit unseren Fans zu teilen.