"Move" kommt am 10. Mai Yvonne Catterfeld kündigt neue Single an

Yvonne Catterfeld hat ihre neue Single "Move" für den 10. Mai angekündigt. (hub/spot)

SpotOn News | 26.04.2024, 14:17 Uhr

Mit "Move" wird Yvonne Catterfeld am 10. Mai eine neue Single veröffentlichen. Vorab hat die Sängerin und Schauspielerin verraten, wie ihre Musik nun klingt.

Yvonne Catterfeld (44) veröffentlicht am 10. Mai ihre neue Single "Move". Damit will die Sängerin "einen musikalischen Neuanfang" starten, heißt es in einer Mitteilung zu dem Song. Gemeinsam mit dem Producer-Team Truva, mit dem sie bereits das letzte Album geschrieben hatte, feilte sie demnach in den letzten Monaten an einem neuen Pop Sound, "der sich zwischen Soul und Dance bewegt – mit jeder Menge positiver Stimmung und guter Laune".

Es ist "immer nur der erste Schritt"

Catterfeld erklärte zu ihrer neuen Single: "Die Idee zu 'Move' entstand aus der Frustration heraus, wie viele der Dinge, die ich mir vornehme, doch nicht mache, ob durch Ablenkung, falsches Zeitmanagement, Angst oder Bequemlichkeit und der Erkenntnis, dass es immer nur der erste Schritt ist". Die Sängerin fügte hinzu: "Das Jacke anziehen und schon ist man draußen, raus aus dem Schlafanzug und gleich rein in die Sportklamotten, die Telefonnummer wählen, der erste Schritt aufs Trampolin, ein Bedürfnis aussprechen, laut Musik anmachen. Und schon ist man in einer anderen Stimmung und Energie. Nicht auf das Morgen warten und auch nicht von heute auf morgen verschieben, sondern es einfach Tun."

Ihre neuen Lieder hat Yvonne Catterfeld der Mitteilung zufolge wie auch schon auf dem letzten Album "Change" in englischer Sprache geschrieben und gesungen. Nach der Single "Move" und dem dazugehörigen Musikvideo seien im Laufe des Jahres weitere Songs zu erwarten, heißt es weiter. Ein neues Album sowie eine Tour seien für Frühjahr 2025 bereits in Planung.

Karriere begann vor über 20 Jahren

Yvonne Catterfeld ist seit über 20 Jahren im Showgeschäft, der Durchbruch gelang der Sängerin und Schauspielerin bereits Anfang der 2000er-Jahre. Sie war unter anderem in den Fernsehserien "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Sophie – Braut wider Willen" zu sehen oder als Coach bei "The Voice of Germany". Als Sängerin veröffentlichte Yvonne Catterfeld, die zusammen mit ihrem Ex-Partner Oliver Wnuk (48) seit 2014 einen Sohn hat, schon acht Studioalben.