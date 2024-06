"Those About to Die" startet im Juli So spektakulär wird Roland Emmerichs Gladiatoren-Serie

Oscarpreisträger Anthony Hopkins spielt in "Those About to Die" Vespasian, den Kaiser Roms. (lau/spot)

SpotOn News | 14.06.2024, 12:45 Uhr

In "Those About to Die" entführt der deutsche Regisseur Roland Emmerich Zuschauer in die Gladiatoren-Arenen des Alten Roms. Zum Großprojekt ist jetzt der erste, spektakuläre Trailer erschienen.

Noch bevor im November dieses Jahres Ridley Scotts (86) mit Spannung erwartete Fortsetzung "Gladiator II" in den deutschen Kinos startet, entführt Regie-Ikone Roland Emmerich (68) auf Amazons Streamingdienst Prime Video Zuschauerinnen und Zuschauer ebenfalls ins antike Rom. Die vom "Independence Day"-Filmemacher inszenierte Historienserie "Those About to Die" zeigt die Welt blutiger Gladiatorenkämpfe. Zum Großprojekt, das laut Medienberichten 140 Millionen US-Dollar gekostet haben soll, ist jetzt ein spektakulärer erster Trailer erschienen.

Video News

Darum geht es in "Those About to Die"

Das antike Rom ist im Jahr 79 n.Chr. das Zentrum der bekannten Welt. Aus den Provinzen des Römischen Reichs strömen Sklaven in die Hauptstadt, die der Bevölkerung niedere Arbeiten abnehmen. Die Römer selbst sind gelangweilt und zunehmend ruhelos. Abgelenkt werden sie durch spektakuläre Gladiatorenkämpfe, bei denen Massen an Sklaven und zwangsrekrutierten Kämpfern ihr Leben lassen.

Vier patrizische Unternehmen kontrollieren diese blutigen Spiele. Anteile an ihnen sind das Wertvollste, was es in Rom gibt. Die zunehmend abgestumpfte Bevölkerung muss derweil mit immer spektakuläreren und gewalttätigen Wagenrennen, Gladiatoren- und Tierkämpfen bei Laune gehalten werden.

"Game of Thrones"-Stars und mehr im Cast

In "Those About to Die" lässt Regisseur Roland Emmerich das antike Rom wieder lebendig werden. Zum hochkarätigen Cast der Serie gehören Sir Anthony Hopkins (86), der den alternden Kaiser Vespasian verkörpert, "Game of Thrones"-Schurke Iwan Rheon (39) als Plebejer Tenax, "Game of Thrones"-Hüne Jóhannes Haukur Jóhannesson (44) als Kämpfer Viggo und Sara Martins ("Death in Paradise", 46) als Sklavin Cala.

Alle zehn Episoden der ersten Staffel von "Those About to Die" erscheinen auf einen Schlag am 19. Juli bei Prime Video, wie Amazon bekannt gegeben hat. Nur einen Tag nach dem US-Start kommen so auch deutsche Abonnentinnen und Abonnenten von Amazons Streamingdienst in den Genuss der spektakulären neuen Produktion.