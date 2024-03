Bilder aus über zehn Jahren Ehe So süß gratuliert Justin Timberlake seiner Jessica zum Geburtstag

Glücklich verheiratet: Jessica Biel und Justin Timberlake. (smi/spot)

SpotOn News | 04.03.2024, 09:59 Uhr

Emotionales Video zu den Klängen von Tina Turners "The Best": So rührend gratuliert Justin Timberlake seiner Frau Jessica Biel zum 42. Geburtstag.

Justin Timberlake (43) feiert den 42. Geburtstag seiner Frau Jessica Biel mit einem ganz besonderen Video-Zusammenschnitt auf Instagram. Zu den Klängen von Tina Turners (1939-2023) Song "The Best" hat er verschiedene Clips zusammengefügt, in denen Biel im Mittelpunkt steht. "Es gibt keinen anderen Weg, es zu sagen", schreibt er zu dem Video. "Du bist die Beste. Ich liebe dich. Happy Birthday". Hinzufügte er das Emoji einer Ziege – auf Englisch Goat, eine Chiffre für "Greatest of all Times", die Beste aller Zeiten.

Das Video zeigt unter anderem Eindrücke aus der langjährigen Beziehung zwischen der Schauspielerin und dem Sänger, etliche Stand- und Bewegtbilder von Jessica Biel sowie Kuschelschnappschüsse mit den Kindern.

Justin Timberlake und Jessica Biel sind seit 2012 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne, Silas (8) und Phineas (3).

Jessica Biel feiert sich selbst als Mob Boss

Jessica Biel feiert sich zum Geburtstag auch selbst. Auf ihrem Instagram-Account posiert sie in einer Reihe von Bildern im angesagten Mob-Wife-Look. Dabei stylen sich Frauen wie die Gattinnen von Mafiabossen, mit Seidenstrümpfen und (falschen) Pelzen.

Doch Biel sieht sich nicht als Anhängsel eines Mafiapaten. "Kein Mob-Wife, sondern ein Mob-Boss", schreibt sie zu den Fotos.