Mit Schutzbrillen ausgerüstet Totale Sonnenfinsternis: Promis lassen sich Spektakel nicht entgehen

Jamie Lee Curtis (li.) und Jessica Biel zeigten sich bei Instagram mit Sonnenfinsternis-Brillen. (jom/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 23:45 Uhr

In den USA haben sich zahlreiche Promis die totale Sonnenfinsternis nicht entgehen lassen und verfolgten sie live am Himmel. Andere reagierten auf ihre eigene Art und Weise auf das Schauspiel.

Über Mexiko, den USA und Kanada konnte am Montag (8. April) eine totale Sonnenfinsternis mitverfolgt werden. Dabei zieht der Mond zwischen der Sonne und der Erde durch und verdeckt die Sonne vollständig. Während in anderen Ländern via Livestreams das Ereignis mitverfolgt wurde, ließen sich einige US-Promis das Himmelspektakel außerhalb ihrer vier Wände nicht entgehen und posteten Fotos ihres Erlebnisses in den sozialen Medien.

Schutzbrillen-Selfie und ein Wunsch gen Himmel

Jessica Biel (42) zeigte sich bei Instagram sogar bereits vor dem Ereignis. "Wenn ihr eine Brille habt, ab mit euch nach draußen", schrieb sie zu einem Selfie, auf dem sie eine Sonnenfinsternis-Schutzbrille trägt.

Kevin Bacon (65) präsentierte sich bei Instagram ebenfalls mit Schutzbrille und mit seinen "The Bondsman"-Serienkollegen. Gemeinsam blicken sie auf dem Foto begeistert in den Himmel.

Jamie Lee Curtis (65) schickte mit Brille auf der Nase einen Wunsch gen Himmel. Das Foto, auf dem sie mit zusammengelegten Händen Richtung Himmel blickt, kommentierte sie mit: "Bete, dass die Sonnenfinsternis die Welt in Frieden zurücksetzen kann!" Auch Stars wie Kelly Osbourne (39) oder Reese Witherspoon (48) verfolgten das Spektakel live am Himmel, wie sie in Instagram-Storys verrieten.

Taylor Swift (34) nahm den Tag zum Anlass, passende Textzeilen aus ihrem kommenden Album "The Tortured Poets Department" in einer Instagram-Story zu veröffentlichen. In einem Video tippt eine Schreibmaschine unter anderem: "Half moonshine, full eclipse." (zu Deutsch: "Halber Mondschein, vollständige Sonnenfinsternis.")

Für Jessica Alba (42) hat die Sonnenfinsternis die Bedeutung des Abschlusses und des Loslassens: "Wo auch immer ihr seid, ob ihr die Sonnenfinsternis sehen könnt oder nicht, sie wird auf der ganzen Welt energetisch spürbar sein", erklärte sie in ihrem Post. "Deshalb hoffe ich, dass ihr euch einen Moment Zeit nehmt, um euch zu verbinden, euch mit Liebe zu füllen, mit der Energie zu meditieren, loszulassen, was euch nicht mehr dient." Und Bonnie Tyler (72) freut sich, dass ihr Hit "Total Eclipse of the Heart" die inoffizielle Hymne des besonderen Tages ist, wie sie "Good Morning America" verriet. "Ich bin immer noch begeistert, wenn ich den Song im Radio höre", sagte Tyler. "Jedes Mal, wenn die Sonnenfinsternis kommt, spielen sie überall auf der Welt 'Total Eclipse of the Heart' und ich werde nicht müde, es zu singen."