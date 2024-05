"Längste Nacht meines Lebens" „Vor Angst geweint“: So erlebte Andrea Kiewel den Angriff auf Israel Den Beschuss Israels durch den Iran am Wochenende hat Moderatorin Andrea Kiewel hautnah miterlebt. Sie lebt seit einigen Jahren in Tel Aviv – und flüchtete dort in den Schutzraum im Keller. Es folgten bange Stunden in Todesangst.