Film Heidi Klum: Sie träumte von einer Rolle in ‚Griselda‘ Heidi Klum verriet, dass sie gerne eine Rolle in ‚Griselda‘ gespielt hätte. Das 50-jährige Model scherzte darüber, dass sie „verärgert“ gewesen sei, nachdem sie von Sofía Vergara, ihrem ‚America’s Got Talent‘-Co-Star, wegen einer Rolle in ihrer Krimi-Miniserie übersehen worden sei. Heidi erzählte in einem Gespräch gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich war verärgert, da ich mir dachte: […]