Remix von "Yes, and?" erscheint Freitag Song mit Mariah Carey: Für Ariana Grande wird ein „Traum“ wahr

Mariah Carey (li.) und Ariana Grande sind große Fans voneinander. (eee/spot)

SpotOn News | 15.02.2024, 11:18 Uhr

Für Ariana Grande wird am kommenden Freitag ein "Traum" wahr: Die US-Popsängerin veröffentlicht einen Remix ihres neuen Songs "Yes, and?" zusammen mit Mariah Carey.

Erst im Januar hat Ariana Grande (30) mit "Yes, and?" ihre neue Single veröffentlicht. Jetzt macht die US-Popsängerin gemeinsame Sache mit Mariah Carey (54), mit der sie einen Remix des neuen Songs aufgenommen hat. Auf Instagram kündigen die beiden Powerfrauen ihr gemeinsames Projekt bereits für den morgigen Freitag (16. Februar) an.

Video News

Mariah Carey ist "so verdammt aufgeregt"

"Es gibt wirklich keine Worte, die ausreichen. Ich danke dir von ganzem Herzen für diesen wahrgewordenen Traum und dafür, dass du meinem kleinen Lied deine Brillanz und Magie eingehaucht hast", schreibt Grande, deren neues Album "Eternal Sunshine" am 8. März erscheinen soll. Das gemeinsame Projekt bedeute ihr "mehr, als ich jemals in Worte fassen könnte", sie könne es kaum erwarten.

Dazu teilte Grande ein gemeinsames Foto mit der "All I Want for Christmas Is You"-Interpretin. Mariah Carey hat den Beitrag kommentiert: "Lieber Engel, ich bin so verdammt aufgeregt, dich beim 'Yes, and?'-Remix zu begleiten. Das ist so ein magischer Moment. Ich liebe dich."

Nicht ihr erstes gemeinsames Projekt

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Musikerinnen gemeinsame Sache machen. 2020 veröffentlichten Mariah Carey und Ariana Grande zusammen mit Jennifer Hudson (42) eine Neuauflage des Songs "Oh Santa!", der von Careys 2010 erschienenen Album "Merry Christmas II You" stammt. Ebendiesen performte das Trio erst im vergangenen Dezember gemeinsam bei Mariah Careys Weihnachtskonzert im New Yorker Madison Square Garden.