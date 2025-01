"IBES" startet Sonja Zietlow und Jan Köppen: Diese Dschungel-Stars sind die Favoriten

Sonja Zietlow und Jan Köppen führen wieder gemeinsam durch das Dschungelcamp. (ncz/spot)

SpotOn News | 24.01.2025, 09:56 Uhr

Wie das Publikum sind auch Sonja Zietlow und Jan Köppen gespannt auf das Dschungelcamp. Die Moderatoren haben sogar ihre persönlichen Favoriten. Auch Dr. Bob hat bereits bekannt gegeben, auf welche Kandidaten er setzt.

Ab dem heutigen Freitagabend begrüßen Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) die neuen Bewohner im Dschungelcamp. Das eingeschworene Moderatoren-Duo hat dabei offenbar ganz klare Favoriten. Zwar will Zietlow "total unvoreingenommen" in die Show gehen und die Kandidatinnen und Kandidaten so kennenlernen, wie sie sich im Dschungelcamp geben, einige Meinungen hat sie sich aber doch schon gebildet – positiv und negativ.

Bei Lilly Becker (48) schätzen sowohl Zietlow als auch Köppen, dass sie "schnell genervt" sein könnte. "Die haut auch raus und sagt, wenn sie was stört", sagt Köppen im Interview mit RTL. Er könne sich vorstellen, dass die anderen Kandidatinnen und Kandidaten Respekt vor ihr haben.

Das ist Sonja Zietlows klare Favoritin

Besonders angetan sei Zietlow von Kandidatinnen und Kandidaten, die "auch schon ein Leben hatten oder einen Beruf", wie etwa "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Timur Ülker (35), der vor seiner Schauspielkarriere als Soldat in Afghanistan war. "Der hat bestimmt einiges zu erzählen", so die Moderatorin.

Trotz aller Unvoreingenommenheit gibt Zietlow, die seit mehr als 20 Jahren das Gesicht des Dschungelcamps ist, preis, dass sie eine Favoritin hat. Anna-Carina Woitschack (32) sei "eine ganz tolle Kandidatin", meint die Moderatorin. "Weil sie so herrlich normal ist. (…) Sie ist ein Mädchen, das noch nicht in jedem Reality-Format war und ich glaube, dass sie sehr zielstrebig ist."

Auf diese Dschungelcamper setzt Dr. Bob

Ob auch Jan Köppen einen Favoriten oder eine Favoritin hat, gibt er nicht bekannt. Dafür hat Dschungelarzt Dr. Bob kurz vor dem Start des Kampfes um die Dschungelkrone verraten, wer seine klaren Favoriten sind. Sein erster Tipp für den Sieg bei den Männern sei Maurice Dziwak (26). Das liege vor allem an der Tatsache, dass er seine Mutter als Begleitperson mitgebracht habe. "Das hat mir viel über sein Herz und seine Seele verraten", so Dr. Bob.

Bei den Frauen schließt er sich Sonja Zietlow an: "Anna-Carina ist meine erste Wahl für den Sieg bei den Frauen. Sie lächelt immer. Sie kennt Reality-Shows", schildert Bob. "Ich glaube, sie hat sich im Vorfeld genau über diese hier informiert. Sie hat sich vorgenommen, zu gewinnen. Wie eine Schlange, die angreifen will."

Die neue Runde "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" beginnt schon bald: Den Einzug der beiden Gruppen, die ersten Prüfungen und sicherlich auch wieder viele Geständnisse gibt es ab dem 24. Januar täglich ab 20:15 Uhr bei RTL (auch via RTL+) zu sehen. Die Sendung wird erstmals komplett zur Primetime gezeigt.