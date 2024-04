Kinostart "Challengers - Rivalen" Sorgt Zendaya mit ihren Tennis-Looks für einen neuen Fashion-Hype?

Zendaya in Monaco. (eee/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 19:01 Uhr

Diesen Sommer wird es in Sachen Mode Weiß, sportlich und sexy zugleich. Inspiration liefert aktuell US-Schauspielerin Zendaya mit ihren unzähligen Tennis-Outfits - ein neuer Hype?

Zendaya (27) ist auf einem guten Weg, zur Mode-Ikone 2024 zu mutieren. Die Schauspielerin sorgt seit Anfang des Jahres mit ihren Outfits immer wieder für Begeisterung. Nachdem zunächst "Dune: Teil 2" in aller Munde war, startet mit "Challengers – Rivalen" (Kinostart 25. April) nun der nächste Film mit Zendaya in der Hauptrolle. Sie spielt darin die unerbittliche Tennistrainerin Tashi Duncan – und wählt derzeit ihre Red-Carpet-Looks stets passend zu ihrer Filmfigur. Auf einen extravaganten Tennis-Look folgt der nächste – ein Stil mit Fashion-Hype-Potenzial?

Tennis-Outfits in elegant und sportlich

Absolut! Sowohl die sportlichen Tennis-It-Pieces als auch die Farbe Weiß sind diese Sommersaison angesagt. Und Zendaya liefert derzeit reichlich Inspiration. Während der Promo-Auftritte in Monaco etwa zeigte sich die Schauspielerin in mehreren sport-stylischen Kreationen. Zur Plissee-Shorts kombinierte sie ein ärmelloses Top mit leichtem V-Ausschnitt und Polo-Kragen. Ihre blonden Haare stylte sie zur eleganten Wellen-Frisur, dazu kamen weiße Sneaker zum Einsatz – ein durchaus alltagstauglicher Look für den Sommer.

Glamouröser wurde es dann auf dem roten Teppich: Ihr weißes Neckholder-Kleid mit Kragen und Knopfleiste bestach nicht nur durch Beinschlitz und Pailletten. Bei genauerem Hinsehen waren kleine, beige Tennisschläger auf dem Kleid abgebildet. Neben den weißen Pumps setzte Zendaya außerdem auf eine weiße Schleife zu geflochtenem Zopf. Die leichten Haarbänder sind derzeit ebenfalls ein Fashion-Hit.

Zendaya lässt tief blicken

Wortwörtlich glänzen konnte die US-Schauspielerin zudem mit einer silber-grün schimmernden Tennis-Robe mit tiefem V-Dekolleté und Mini-Plissee-Rock in Rom Anfang April. Besonderer Hingucker: An den Absätzen ihrer weißen Pumps war jeweils ein knallgelber Tennisball befestigt. Dazu kombinierte sie dezente silberne Ohrstecker und zwei diamantene Tennisarmbänder. Ihre blondierten Haare hatte sie halb hochgesteckt. Stylisch, aber weniger alltagstauglich.

Im Gegensatz zu jenem All-White-Outfit bei den Rolex Monte-Carlo Masters in Monaco. Zum weißen Polo-Strickpullover mit geflochtenem Muster stylte Zendaya einen weißen, langen Rock mit Beinschlitz. Dazu passen sowohl Sneaker als auch schicke Sandalen oder Sleekback-Pumps mit leichtem Absatz.