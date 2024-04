Doku läuft auch in Deutschland „Spacey Unmasked“: Wie Kevin Spacey in Ungnade fiel

Kevin Spacey während seines Prozesses in New York 2022. (smi/spot)

SpotOn News | 29.04.2024, 10:33 Uhr

Eine neue Doku zeigt den steilen Aufstieg und Fall von Kevin Spacey. "Spacey Unmasked" zeichnet das bewegte Leben des einst gefeierten Oscarpreisträgers nach. In Großbritannien wird sie Anfang Mai ausgestrahlt, im Rahmen eines Deals mit Warner Bros. kommt sie auch nach Deutschland.

"Spacey Unmasked" startet schon bald in Großbritannien. Die Doku über den in Ungnade gefallenen Kevin Spacey (64) ist am 6. und 7. Mai 2024 bei Channel 4 zu sehen. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, hat sich Warner Bros. Discovery die weltweiten Rechte für den Zweiteiler gesichert.

Die Dokumentation verspricht einen "forensischen Blick auf einen Mann, der einst einer der am meisten bewunderten und respektierten Schauspieler der Welt war". Sie zeige mit "noch nie gezeigten Interviews und Archivmaterial" das Leben des Darstellers "von der Kindheit bis zum frühen Erfolg am Broadway und dem anschließend kometenhaften Aufstieg zum Star". Natürlich thematisiert "Spacey Unmasked" auch dessen "spektakulären Sturz inmitten von Anschuldigungen wegen unangemessenen sexuellen Verhaltens".

"Spacey Unmasked": Das verrät der Trailer über die Doku

Der erste Trailer zur Dokureihe beginnt mit Kevin Spacey auf einem ersten Höhepunkt seiner Karriere: mit dem Oscar für seine Nebenrolle in "Die üblichen Verdächtigen" (1995). Vier Jahre später folgte ein Academy Award für seine Hauptrolle in "American Beauty". Dann folgen Blitzlichter aus Spaceys frühen Jahren auf der Bühne.

Ein leerer Stuhl deutet im Teaser dann an, dass in "Spacey Unmasked" Männer über ihre Erfahrungen mit dem Schauspieler zu Wort kommen. Sie sprechen laut des Ankündigungstextes zum ersten Mal vor der Kamera.

Doku vor Freisprüchen beauftragt

"Spacey Unmasked" wurde schon im Sommer 2022 in Auftrag gegeben. Damals war Kevin Spacey noch nicht von den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs freigesprochen. Im Oktober 2022 befand ein Geschworenengericht in New York den US-Amerikaner für nicht schuldig. Der Schauspieler Anthony Rapp (52) hatte Spacey vorgeworfen, ihn sexuell belästigt zu haben, als er gerade einmal 14 Jahre alt war.

Im Juli 2023 fiel die Entscheidung über Anklagen in Spaceys damaliger Wahlheimat England. Vier Männer hatten ihm vorgeworfen, sie zwischen 2001 und 2013 in Großbritannien unsittlich berührt oder zum Geschlechtsverkehr genötigt zu haben. Der Darsteller bestritt die Anschuldigungen und plädierte in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Das Gericht sprach ihn in allen Punkten frei. Die Männer, die in "Spacey Unmasked" zu Wort kommen, haben allesamt nichts mit den Prozessen zu tun.

Im Rahmen des Deals wird Warner Bros. Discovery "Spacey Unmasked" auch nach Deutschland bringen. Sie wird bei der Streamingplattform "Discovery+" laufen.

Kevin Spacey reagierte sarkastisch auf die Ankündigung von Warner. "Ich fühle mich geehrt, in meinem ersten Film mit Warner Brothers seit vielen Jahren die Hauptrolle zu spielen. Ich hoffe, dass die Academy die großartigen schauspielerischen Leistungen der weniger bekannten Darsteller zur Kenntnis nimmt", ließ er über einen Sprecher via "Variety" mitteilen.