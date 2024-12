Mit 78 Jahren gestorben Spanische Schauspielikone Marisa Paredes ist tot

Marisa Paredes im Mai 2024 auf dem Filmfestival in Cannes. (eyn/spot)

SpotOn News | 17.12.2024, 16:03 Uhr

Marisa Paredes feierte mit ihren Rollen in den Filmen von Starregisseur Pedro Almodóvar internationale Erfolge und wurde zu einer Ikone der spanischen Filmlandschaft. Jetzt ist die Schauspielerin im Alter von 78 Jahren gestorben.

Die "Spanische Filmakademie" hat bekannt gegeben, dass Marisa Paredes (1946-2024) gestorben ist. Die Schauspielerin gehörte zu den großen Stars des spanischen Kinos. Besonders durch ihre Rollen in den Filmen von Regisseur Pedro Almodóvar (75) erreichte sie Kultstatus. "Das spanische Kino verliert eine seiner ikonischsten Schauspielerinnen", schrieb die Filmakademie auf X (ehemals Twitter).

El cine español se queda sin una de sus actrices más icónicas, Marisa Paredes, que deja tras de sí una larga carrera en la que el público ha podido verla en más de 75 ocasiones en la gran pantalla.https://t.co/gS32fWU4fz pic.twitter.com/sAFty5B08C — Academia de Cine (@Academiadecine) December 17, 2024

Paredes wurde 78 Jahre alt. Laut der Akademie wirkte sie in über 75 Kinoproduktionen mit. 2018 wurde sie für ihr Lebenswerk mit einem Ehren-Goya, dem spanischen Filmpreis, ausgezeichnet. Zudem war sie selbst von 2000 bis 2003 Präsidentin der Filmakademie.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez (52) reagierte auf der Kurznachrichtenplattform bestürzt auf die Nachricht und würdigte Marisa Paredes als "eine der bedeutendsten Schauspielerinnen unseres Landes". Mit ihrem Wirken auf der Bühne und Leinwand sowie ihrem Einsatz für die Demokratie sei sie "ein Vorbild für kommende Generationen", schrieb er auf X.

Paredes und Almodóvar waren ein Dreamteam

Nachdem sie in den 50er- und 60er-Jahren zunächst in Nebenrollen zu sehen war, feierte Marisa Paredes 1980 mit "Opera Prima" ("Erste Werke") von Regisseur Fernando Trueba (69) ihren Durchbruch. Der große Erfolg kam dann gemeinsam mit Pedro Almodóvar.

1983 stand sie in "Das Kloster zum heiligen Wahnsinn" erstmals für den spanischen Starregisseur vor der Kamera. Es folgten zahlreiche Hauptrollen in seinen Filmen, darunter in "High Heels", "Mein blühendes Geheimnis" oder dem oscarprämierten Streifen "Alles über meine Mutter".

Bis zu ihrem Tod aktiv

Darüber hinaus war Paredes in internationalen Produktionen zu sehen, unter anderem in "Das Leben ist schön" von Roberto Benigni (72) und "The Devil's Backbone" von Oscar-Preisträger Guillermo del Toro (60). Bis zuletzt war sie als Schauspielerin aktiv. Im Mai besuchte sie noch die Filmfestspiele von Cannes. Ihr letztes Projekt war eine Rolle im Film "Emergency Exit" von Lluís Miñarro (75), der noch nicht veröffentlicht ist.