Stars ‚Spider-Man: No Way Home‘-Schauspielerin Mary Rivera mit 82 Jahren gestorben

Tom Holland - Spiderman No Way Home - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2026, 09:00 Uhr

Mary Rivera, die in 'Spider-Man: No Way Home' die Großmutter von Peter Parkers bestem Freund Ned spielte, ist laut einer Todesanzeige am 15. April 2026 gestorben.

‚Spider-Man: No Way Home‘-Darstellerin Mary Rivera ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Die Schauspielerin, die in dem Film Neds Großmutter spielte – Ned ist der beste Freund von Peter Parker –, starb laut einer Todesanzeige am 15. April 2026 in Honolulu auf Hawaii. Ein Angehöriger sagte gegenüber ‚TMZ‘, Rivera sei nach einem Schlaganfall an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen worden. Später fand am 6. Juni eine Gedenkfeier zu ihren Ehren statt. In der Todesanzeige heißt es außerdem, Rivera sei „sehr stolz“ darauf gewesen, in dem Film von 2021 die Rolle der „philippinischen Großmutter“ – bekannt als Lola – übernommen zu haben.

Rivera hinterlässt ihren Ehemann Alejandro, ihre Kinder Carmela, Paul, Edwin und Angela sowie elf Enkel und vier Urenkel. Nach Bekanntwerden ihres Todes verabschiedeten sich zahlreiche Fans in den sozialen Medien von der Schauspielerin. Ein Nutzer schrieb: „Danke, dass du die philippinische Community mit so viel Würde und Stolz vertreten hast, als du Ned Leeds‘ Lola in ‚Spider-Man: No Way Home‘ gespielt hast. Du wirst für immer geliebt, geschätzt und vermisst werden. Paalam po [Auf Wiedersehen], Lola.“

Eine weitere Person kommentierte: „Das Vermächtnis und die Liebe, die du unserem Land, unseren Menschen, unserer Kultur und unseren Sprachen vorgelebt hast, leben weiter. Du wirst nicht nur als einstiger Hollywood-Star oder als Neds Lola in Spider-Man in Erinnerung bleiben, sondern auch als wahre Freundin, Kollegin und Lola des hiligaynon- und philippinischen Literatur- und Kulturerbes.“ Rivera spielte eine wichtige Nebenrolle in ‚Spider-Man: No Way Home‘.

Ihre Figur Lola schreit entsetzt auf, als sich in ihrem Wohnzimmer ein Portal ins Multiversum öffnet und anschließend der frühere Spider-Man Andrew Garfield den Raum betritt. In dem Film schlüpfen Tom Holland – der aktuelle Spider-Man –, Andrew Garfield und Tobey Maguire erneut in die Rolle des Superhelden, als sich ihre jeweiligen Multiversen überschneiden.

Nachdem Lola ihre Überraschung über das riesige Portal kaum verbergen kann, fordert Zendayas Figur MJ Garfield auf, zu „beweisen“, dass er tatsächlich Spider-Man ist. Daraufhin schießt er Spinnweben an die Zimmerdecke. Lola beginnt daraufhin in der austronesischen Sprache Tagalog zu sprechen und fordert Garfields Spider-Man auf, die Spinnweben wieder zu entfernen, bevor er geht. Ned, gespielt von Jacob Batalon, übersetzt ihre Worte.