Film Spider-Man-Produzentin verrät, warum ‚Brand New Day‘ einen neuen Regisseur brauchte

Tom Holland - Spider-Man Brand New Day - Sony Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2026, 19:15 Uhr

Bei 'Brand New Day' handelt es sich um den ersten Spider-Man-Film mit Tom Holland, bei dem nicht Jon Watts Regie geführt hat.

Die Verantwortlichen von ‚Spider-Man: Brand New Day‘ waren überzeugt, dass Destin Daniel Cretton mit seinem Gespür für ‚Emotionen und Herz‘ perfekt zum neuen Film passt.

Die Produzenten zeigen sich begeistert, nachdem sie für den vierten Live-Action-Spider-Man-Film mit Tom Holland als Peter Parker und seinem Alter Ego Spider-Man einen neuen Weg eingeschlagen haben. Jon Watts, der bei ‚Homecoming‘, ‚Far From Home‘ und ‚No Way Home‘ Regie geführt hatte, trat zurück und wurde durch den Regisseur von ‚Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings‘, Destin Daniel Cretton, ersetzt.

„Destin hat uns wirklich alle umgehauen und wir hoffen, dass er auch in Zukunft weitere Spider-Man-Filme mit uns machen wird. Das Besondere an Destin ist, dass er ein unglaublich talentierter Action-Regisseur ist, aber in diesem Film gibt es nicht eine einzige Szene, die nicht aus Emotionen, Herz und den Figuren heraus entsteht“, sagte Produzentin Amy Pascal im Gespräch mit dem ‚SFX Magazine‘. „So sehr wir die Zusammenarbeit mit Jon auch geliebt haben – und er hat eine ganz bestimmte Art von Spider-Man-Film geschaffen –, hat Destin ebenfalls etwas ganz Besonderes geschaffen.“

Die Studioverantwortlichen erklärten außerdem, dass sich mit dem neuen Regisseur auch die Handlung bewusst in eine andere Richtung entwickelt habe und sich von dem entferne, was Fans bislang von Spider-Man-Filmen gewohnt seien. In ‚Brand New Day‘ sorgt Doctor Stranges Zauber vom Ende von ‚No Way Home‘ nach und ist verantwortlich dafür, dass Peters Freundin MJ (Zendaya) und sein bester Freund Ned (Jacob Batalon) vergessen haben, wer er wirklich ist. Amy Pascal erklärte: „In den meisten Spider-Man-Filmen – also in denen vor den Tom-Holland-Filmen – kennt niemand seine wahre Identität. Diese Geschichten drehen sich immer darum, ob Peter lieber Peter oder Spider-Man sein möchte. Und in fast jeder Geschichte entscheidet er sich irgendwann dafür, Spider-Man aufzugeben, um das Leben führen zu können, das Peter Parker sich eigentlich wünscht.“

Deshalb wollte man dieses Mal das genaue Gegenteil versuchen und sich damit selbst eine schwierige Herausforderung stellen. Peter verliere dabei zunehmend seine Menschlichkeit und entscheide sich ausschließlich dafür, Spider-Man zu sein: „Bis ihm klar wird, dass das gar nicht möglich ist.“

‚Spider-Man: Brand New Day‘ soll am 29. Juli in die Kinos kommen.